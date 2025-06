Belén Rodríguez estalla tras el homenaje a María Teresa Campos

La relación de Belén Rodríguez con el clan de las Campos ha pasado del día a la noche. De ser una más de la familia, la periodista ha llegado a un punto de no retorno con las hijas de la mítica comunicadora María Teresa Campos. Tras dejar claro que no quiere saber absolutamente nada de Terelu Campos, ahora es su amistad con Carmen Borrego, a la que siempre ha estado muy unida, la que pende de un hilo.

El detonante de la que podría ser su ruptura definitiva, la ausencia de la colaboradora en el homenaje que 'TardeAR' ha hecho a la figura de la recordada presentadora el día que hubiera cumplido 84 años, en el que además su hija menor se ha estrenado como nueva colaboradora del programa.

Presente en el plató, Belén estallaba en directo al ver que no formaría parte del elenco de tertulianos en la parte dedicada a la figura de María Teresa, que para ella fue como una segunda madre: "Me parece insólito que hoy mi amiga Carmen venga a hacer un homenaje a María Teresa Campos en el día de su cumpleaños, y haya elegido a los colaboradores para su entrevista, teniendo en cuenta que yo trabajo en este programa, y haya elegido a Paloma Barrientos y a Luis Pliego, y a un tercero, Marisa Martín Blázquez. Estoy flipando" explotaba.

Un feo que la Campos mayor ha negado

Ese "feo" ha sido negado por la propia Borrego, que asegura que la lista de colaboradores la había elegido la dirección del magazine y no ella. Por su parte, Belén, más rotunda que nunca, ha sentenciado su relación con Carmen y ha reconocido que ya no espera nada de las que un día fueron como sus hermanas.

"Me ha llamado la atención no poder coincidir con ella en el programa porque no ha querido ella. No solo por Carmen, que es una persona con la que tengo relación habitualmente todos los días, y no me ha dicho que venía como colaboradora, sino porque era un homenaje a su madre, a la que recuerdo y tengo siempre presente, en el día de su cumpleaños" ha expresado molesta.

"La que no ha querido estar en ninguno de los homenajes que le han hecho a Teresa he sido yo por las acusaciones que me han hecho siempre. Pero me parece una pasada que Carmen venga al programa donde yo trabajo y escoja personas que estén con ella, y no esté yo. O sea, no me ha dolido, me da igual. A mí nada de lo que hagan ellas ya me duele, pero sí, me ha parecido un feo muy feo" ha añadido indignada, sin disimular que está "muy decepcionada" con Borrego.

Como confiesa, "ya no espero nada de nadie", y aunque Carmen le ha mandado un mensaje tras lo sucedido, "ni me sirve, ni me interesa, ni quiero, ni nada". "Yo, además, en mis últimas intervenciones he dicho siempre que mi amistad con Carmen dependía de un hilo, pues, por estas cosas. Porque al final siempre Carmen dice una cosa, que no, que no juega limpio, ya está, que no juega limpio. No, no juega sincero, no dice las cosas a la cara. Si me hubiera explicado, 'mira, mañana voy a tu programa, tengo una sección con mi madre, pero no quiero, por Terelu, que estés tú, por tal...' Yo lo entiendo todo cuando me lo explican, pero claro, esto no" ha afirmado implacable, dejando claro que su amistad está rota.