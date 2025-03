El pasado viernes, el programa de Telecinco de ¡DeViernes! recibió a Claudia Bavel, que en las últimas semanas se ha convertido en una de las protagonistas del papel cuche y del terreno futbolístico. Según aseguraba la joven, son muchos los famosos, celebrities, cantantes y futbolistas con los que ha estado, como Iker Casillas, Vinicius Jr., Joaquín Sánchez, Michel Salgado o Luis Figo, entre otros.

Luis Figo emprende medidas legales contra Claudia Bavel / Telecinco

De hecho, es la modelo de OnlyFans la que se ha atrevido a poner nombres y apellidos a los hombres casados que le escriben por redes y le hacen propuestas de encuentros sin que sus mujeres o parejas estén al tanto:” En plan, es Vinicius, me habla mucho. A él lo conozco personalmente en Barcelona y nada, todo cordial. Lo único que no hemos llegado a tener nada” señalaba la conductora del espacio, a lo que Bavel respondía que en un evento había conocido a Luis Figo y este, a través de las redes sociales, la había contactado.

Medidas legales

El ex jugador del Real Madrid no tardó en reaccionar y, a través de las redes sociales, mostró su malestar con la información difundida: “Pero está basura de qué va? ¡¡¡Deberían lavar la boca antes de que se refieran a mi persona!!! Tomaré medidas legales en consecuencia con esta información difamatoria», escribió el portugués en su cuenta de Twitter.

Tras esto, muchos usuarios se manifestaron mostrando su apoyo a Figo. Por el momento, Claudia Bavel no se ha pronunciado. Sin embargo, el jugador portugués nos ería el único que emprendería medidas legadles contra la modelo de OnlyFans, según fuertes cercanas al ex jugador del Betis Joaquín Sánchez, este ya habría empezado el proceso de denuncia de la joven.