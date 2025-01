Terelu Campos destapa a Jeimy Báez en 'GH DÚO': "No es verdad"

La entrada de Jeimy Báez a GH DÚO ha sido muy polémica. La ex pareja de Carlo Costanzia no dejó títere con cabeza. "Si en algún momento yo me hubiera creído todas sus mentiras, no hubiera pasado lo que pasó después con Alejandra", declaraba afirmando que fue ella quien rompió su romance con el hijo de Mar Flores después de años de idas y venidas. "Fue horrible, ese hombre no era para mí", confesaba.

Asimismo, no la joven no dudó en dar su opinión acerca de Alejando Rubio, hija de Terelu Campos y actual pareja de Carlo: "Considero que el amor no es tan rápido como la necesidad y Carlo tenía una necesidad". Fue en ese momento cuando destapó las que, según ella, eran las verdaderas intenciones de Carlo con la colaboradora de televisión. "Para él lo más importante era un piso, si no tenía que volver a prisión. Eso fue lo que le impulsó, sobrevivir. A los 10 días de dejarlo estaba con ella y a los 20 embarazos", aseguraba.

Las declaraciones de Jeimy Báez han salpicado de manera inevitable a Alejandra Rubio. Esta se encuentra en plena baja por maternidad, pero ha sido su Madre, Terelu, quién no ha dudado en salir su en defensa y destapar una de las primeras mentira de la actual concursante de GH DÚO: "Creo que hay muchos compañeros en la calle que conocían a la perfección cuál era la casa de Carlo, y no era la de mi hija...", exponía con seguridad desmintiendo de manera tajante la afirmación de Jeimy. "No es verdad, se ha mudado hace relativamente poco", zanjaba.

Lo cierto, es que cuando Carlo y Alejandra iniciaron su romance, él todavía residía en un piso en el barrio de Vallecas y no fue hasta bien entrado el embarazo cuando ambos tomaron la determinación de vivir juntos.

La presencia de Jeimy y José María Almoguera en la casa de GH DÚO han colocado a las Campos en la primera línea de actualidad. En el programa ¡DeViernes!, en el que colabora, Terelu ha dado ha conocer su opinión sobre la entrada de la dominicana al reality: "Yo no tengo nada que opinar de una persona que no conozco de nada", manifestaba muy firme en sus intenciones. Y aclaró que, como buena profesional, "yo comentaré lo que ocurra en Gran Hermano, nada más. Esta señorita a mi no me ha hecho nada y yo tampoco le he hecho nada", sentenciaba desligándose por completo de todo lo que tenga que ver con ella. "Yo tengo un pasado, todos tenemos un pasado... No creo que haya ningún problema en ser la ex de nadie. No me tiene que molestar la vida anterior de la pareja de mi hija", zanjaba.

Respecto a cómo estaría viviendo Alejandra esta desagradable situación, sobre todo ahora que acaba de dar a luz a su bebé, Terelu ha sido rotunda: "¿Crees que en estos momentos Alejandra está pendiente de esto? Está suficientemente entretenida". Palabras que dibujaban una tierna sonrisa en su rostro y en las que dejaba entrever que la joven está volcada en la crianza de su hijo y no tiene tiempo de ver la televisión.

La propia Alejandra advirtió que volvería a su trabajo habitual en el programa Vamos a ver muy pronto. Será entonces cuando la joven se tendrá que enfrentar personalmente a todas las polémicas.