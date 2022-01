Manu Sánchez, presentador de la edición matinal de 'Antena 3 Noticias', ha compartido un discurso en el que denuncia la gestión política de la pandemia y, en concreto, de la variante ómicron que está protagonizando la sexta ola de contagios. Una reflexión que se ha viralizado en redes sociales durante las últimas horas y en la que también comparte su propia experiencia personal.

"He sufrido el virus y me han tomado por tonto. Estoy superando lo primero, lo segundo no", comienza diciendo el periodista, que se remonta a los días de noviembre en que países como Alemania, Bélgica, Reino Unido empezaron a batir récord de contagios: "Aparecieron nuestros políticos para decirnos que aquí no iba a pasar lo mismo, que estábamos todos vacunados, que aquí no iba a llegar así. Nos tomaron por tontos".

Sánchez critica que los políticos no tomaran ninguna medida a las puertas de la Navidad: "A dos días tan solo de la Nochebuena se reunían. ¿Para qué? Solo para que la mascarilla volviera a ser obligatoria en exteriores". "Nos tomaban por tontos", insiste el rostro de Antena 3 a lo largo de su alegato.

"Madrid tiene la mejor Sanidad de España, nos lo dijeron. Me lo dijeron cuando desde mi encierro intentaba contactar con el centro de salud para conseguir la baja. Dos días, dos días colgado al teléfono", continúa diciendo. 16 días después, sigue esperando la llamada del rastreador: "Todos los antígenos, todas las PCR, por supuesto, por lo privado, un dineral. Me tomaron por tonto".

También lamenta que, cuando la sexta ola ya estaba "desbocada" a final de año, todo "se paró" el día 30 de diciembre: "El 31 es Nochevieja, el 1 Año Nuevo, el 2 domingo. ¿Cómo vamos a ofrecer datos? Apagón como si el virus se fuera también de vacaciones. Nos toman por tontos".

"Señoras y señores políticos, si no toman decisiones, si no solucionan o al menos lo intentan nuestros problemas, si cada ola que llega quedan más retratados, déjenlo o explíquennos con autocrítica, con sinceridad, la situación. No nos tomen por tontos", finaliza el presentador.