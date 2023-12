Cristina Pedroche atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida. A pesar de los "haters" que no la dejan a sol ni a sombra -no todo van a ser alabanzas- su momento personal y profesional no puede ser mejor. La aparición en escena de su hija hace cuatro meses ha contribuido a afianzar a la pareja formada por Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, este último, además, elegido por tercera vez como Mejor Chef del mundo. Por su parte, la vallecana ha recibido el premio "Talento del año" de la revista Woman.

Sin embargo, con la llegada de la Navidad sabemos que Cristina Pedroche lo da todo de cara a la presentación de esas mítica campanadas que no dejan indiferente a nadie por su atuendo. ¿Qué se pondrá este año? Todo el mundo se lo pregunta y ella no suelta prenda, aunque sí ha empezado a dar las primeras pistas: Pues ya sabéis: no será dorado, ni blanco, ni plateado, ni dorado, ni negro ni rosa... pues no quedan muchas más opciones. Ella misma lo corrobora: "Si sois muy listos os va a sorprender y sobre todo os va a conmover". Quién sabe si, quizá, su hija tenga un protagonismo importante en esas campanadas. Aunque eso sí, ella nunca mostrará su rostro. ¿Ampliar la familia? A pesar de que Laia es lo mejor que ha hecho en su vida, Cristina reconoce que por el momento no se plantea ampliar la familia, aunque sí tiene claro que en un futuro le gustaría "una hermanita" para su niña. "Con calma, tiene 4 meses y estoy teniendo un post parto muy complicado".