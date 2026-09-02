Pádel
Segurado-Alfonso y Sánchez-Santos, vencedores del XVIII Club Náutico de Zamora
La competición, que contó con 23 parejas en liza, fue fiel a su espíritu, ofreciendo competición y diversión a partes iguales
P. F. / C. J. T.
El Club Náutico de Zamora cerró la XVIII edición de su Torneo Abierto de Pádel con las parejas formadas por Pablo Segurado y Javier Alfonso -en categoría masculina- y Yoli Sánchez y Merce Santos -en categoría femenina- como vencedoras. Grandes protagonistas de una cita ya clásica del final de agosto que volvió a reunir a socios del club y aficionados en una semana marcada por la competición y el buen ambiente.Una camaradería a la que ayudó la alta participación, con 23 parejas en liza durante cinco días.
Segurado y Alfonso mandan en el cuadro masculino
El cuadro masculino contó con Pablo Segurado y Javier Alfonso como la pareja más destacada. Su gran desempeño a lo largo del torneo les granjeó un puesto en la gran final, partido en el que se impusieron a Borja Martín y José Casas tras un encuentro de ritmo alto y mucha precisión. En la final de consolación, Jorge Álvarez y Antonio Fradejas se llevaron el triunfo frente a Jonathan Rodríguez y Diego Ramos, completando así un cuadro en el que todos los participantes disfrutaron de minutos de juego.
Alonso y Sánchez ganan el mixto en un duelo maratoniano
El cuadro mixto dejó uno de los partidos más destacados del torneo: Luis Alonso y Yoli Sánchez vencieron a Alejandro Poyo y Merce Santos en un duelo de casi dos horas que necesitó tres sets para resolverse. En el cuadro B mixto, la victoria fue para Pablo Segurado y Alba Díaz, que superaron a Laura Rodríguez y Valentín Penedones.
Sánchez y Santos, campeonas en una final femenina muy igualada
La final femenina puso el broche deportivo a la semana con otro encuentro de máxima igualdad. Yoli Sánchez y Merce Santos se proclamaron campeonas tras derrotar a Marta Casa y Nuria Tomé en un tercer set decidido por la mínima, cerrando una edición marcada por la competitividad en todas las categorías.
Un torneo que mantiene su esencia
Aunque el protagonismo fue para los ganadores, el torneo volvió a destacar por su ambiente de convivencia, una de las señas de identidad del Náutico. La semana concluyó con una merienda para todos los participantes, reforzando el carácter social de una cita que ya es tradición en el club.
La organización agradeció al término de una nueva edición el apoyo de sus patrocinadores, fundamentales para mantener vivo un torneo que combina deporte y compañerismo, competición y vacaciones, todo ello bajo el espíritu propio del Club Náutico de Zamora.
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