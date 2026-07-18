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GRAVITEO

Carla Martínez, ganadora de escalada de velocidad: "GRAVITEO es muy importante, así se da visibilidad al deporte"

La catalana se impuso a la ucraniana Kseniia Horielova en una final en casa, apoyada por su público

Carla Martínez, en lo más alto del podio

Carla Martínez, en lo más alto del podio / ZOWY VOETEN / PIM

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Cristina Moreno | Laura Campuzano

Carla Martínez se convirtió en uno de los nombres propios de la jornada inaugural imponiéndose en la prueba de velocidad de la Copa de Europa que se disputó en el marco de GRAVITEO, el festival de deportes urbanos que se celebra este fin de semana el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Concentrada, visualizando cada movimiento antes de salir a competir, la escaladora de Sant Cugat afrontó con seguridad su participación. Avanzó en la primera ronda parando el crono en 6.62. En cuartos de final, con un registro muy similar (6,63) eliminó a otra española Leyre Ruiz (7.56) para sacar billete a las semifinales.

Montmeló (Barcelona). Carla Martínez celebra su victoria en la prueba de escalada de velocidad de la Copa de Europa, disputada durante el festival GRAVITEO en el Circuit de Barcelona-Catalunya. 16 de julio de 2026. Deportes. AUTOR: ZOWY VOETEN

Carla Martínez, concentrada antes de competir / ZOWY VOETEN / PIM

En la penúltima ronda superó holgadamente a la alemana Nelle Thomas, que fue finalmente bronce, para alcanzar la gran final. En esa última subida tampoco falló y se impuso a laucraniana Kseniia Horielova parando el crono en 06.743.

Tras su victoria, atendió a SPORT para hablar de la medalla de oro conseguida, además del auge de los deportes urbanos en general y de la escalada deportiva en particular gracias a su presencia en los Juegos Olímpicos.

¿Cómo has vivido esta jornada en Barcelona?

Primero de todo hacía mucho calor, así que hemos tenido que adaptarnos un poco a esas temperaturas. Y lo he vivido un poquito con nervios, porque estaba toda mi familia, todos mis amigos aquí. Pero bueno, ha sido cada pegue más confianza y hasta el final.

¿Qué representa para un deporte urbano como el tuyo un evento como Graviteo?

Es muy importante, así se da visibilidad al deporte. Con más deportes, mucha más gente que pueda ver nuestro deporte. Así se atreven a probarlo.

Montmeló (Barcelona). Ambiente durante la competición de escalada de velocidad de la Copa de Europa, celebrada en el marco del festival GRAVITEO en el Circuit de Barcelona-Catalunya. 16 de julio de 2026. Deportes. AUTOR: ZOWY VOETEN

Mucha expectación en la final de velocidad / ZOWY VOETEN / PIM

¿Qué dirías que atrae al público este tipo de deportes urbanos?

Este deporte, la escalada de velocidad, como todo puede pasar en un segundo, hay mucha emoción, mucha tensión y te crea mucha adrenalina hasta el espectador. Y yo creo que es un buen deporte para ver.

¿Por qué dirías que ha crecido tanto el interés por la escalada en estos últimos años?

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Yo creo que ha sido por las Olimpiadas. Escalada de velocidad se vio muchísimo en las Olimpiadas y ahora está subiendo de la gente que quiere hacerlo y que le interesa. Así que yo creo que ha sido por las Olimpiadas.

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