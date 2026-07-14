Balonmano
Sergio Torio se une al Caja Rural Balonmano Zamora
El pivote leonés pondrá experiencia y compromiso a los seis metros del equipo pistacho
El Caja Rural Balonmano Zamora ha presentado hoy el fichaje de Sergio Torío, pivote leonés de 24 años que llega procedente del OAR Coruña de División de Honor Plata.
"Con 1,87 metros de altura, Sergio Torío aterriza en Zamora después de completar una sólida trayectoria deportiva", destaca el club pistacho sobre un jugador formado en la cantera del Ademar de León que ha vestido las camisetas de Handbol Mallorca, Puerto Sagunto y OAR Coruña. Una trayectoria en equipos importantes que le ha hecho ganar mucha experiencia en División de Honor Plata.
Torío "destaca por ser un jugador de equipo, comprometido y solidario, que basa su juego en el trabajo, la constancia y la entrega", apunta un Balonmano Zamora que considera dicho perfil muy adecuado para "encajar plenamente con la filosofía del club".
El nuevo pivote afronta esta nueva etapa con una enorme motivación, según ha detallado el club a través de una nota de prensa. "Llego con mucha ilusión y ganas de sumar desde el primer minuto, priorizando siempre el bien del grupo. Quiero aportar compromiso y trabajo, estando a disposición de lo que el club y el entrenador me pidan, además de ayudar a dar fluidez y competitividad al equipo en una categoría tan exigente como esta. Para mí supone un proyecto muy bonito que me motiva para seguir creciendo como jugador y dar mi mejor versión en la pista", se ha indicado.
El refuerzo de Sergio Torío aporta solidez a los pistacho en seis metros, espacio donde tras la retirada de Fernando y la marcha de Néstor, necesitaba de un jugador de garantías. Un fichaje como el leonés que, en próximos días, podría verse acompañado también por un nuevo compañero en esa demarcación, además del ya renovado Jorge Oseguera.
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