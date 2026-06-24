Fútbol / Primera RFEF
El "staff" del Zamora CF toma forma: Confirmado el cuerpo técnico de Óscar Cano
Ramón Verdú, Javier Melchor y David Pérez continuarán junto al granadino en el banquillo
El Zamora CF ha hecho oficiales este miércoles tres renovaciones importantes de cara al próximo curso. Tres acuerdos para la temporada 2026-2027 que, sin embargo, no atañen a ningún futbolista. En este caso, el anuncio está hecho mirando al banquillo y los hombres con los que Óscar Cano contará dentro del cuerpo técnico.
El club rojiblanco confirmó que el técnico granadino repetirá "staff". Tanto Ramón Verdú, segundo entrenador, como Javier Melchor, entrenador de porteros, y David Pérez, preparador físico, seguirán formando parte del Zamora CF hasta 2027.
Premio a una gran temporada
La gran temporada realizada por el equipo rojiblanco invitaba tanto a la renovación de Óscar Cano como a la del resto del cuerpo técnico, cuyo trabajo se ha visto reflejado sobre el verde con el rendimiento de los futbolistas. Desde las jugadas de pizarra elaboradas por Verdú al excelente estado de forma de Fermín, gracias al trabajo de Melchor, han sido aspectos importantes para buscar un ascenso que se acabó escapando en el último partido de una larga temporada en la que el Zamora CF llegó con energías a la recta final por la labor de Pérez.
El buen tono de confianza existente en el banquillo y la dinámica positiva del último curso hacen que el Zamora CF repita su apuesta en bloque para un cuerpo técnico que pronto empezará a trabajar. Aunque, para ello, ahora el club rojiblanco deberá empezar a confirmar cuáles serán los futbolistas que Cano y el resto del staff entrenarán durante la temporada 2026-2027.
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