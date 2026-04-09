Marta Fernández se pierde el resto de temporada con el Recoletas Zamora

Marta Fernández no jugará el resto de la temporada con el Recoletas Zamora. Así lo confirmó este jueves el técnico Raúl Pérez "Rula", indicando que la jugadora sufre una lesión de rodilla que ha estado arrastrando durante varios meses y le impedirá disputar los últimos encuentros del curso con la formación naranja.

"Las lesiones nos están matando", aseguró el entrenador, recordando la baja de Tainta o la de Fatou, para confirmar que Fernández se suma definitivamente a la enfermería: "Marta no va a jugar más esta temporada. Y, siendo el tipo de lesión que es (de larga duración) es una tontería ocultarlo".

Rula, emocionado, indicó que hacía pública la baja porque "la jugadora merece reconocimiento" por todo el esfuerzo que ha realizado por el club a lo largo del curso. "Lleva seis meses jugando rota de dolor con una fractura de rótula y quiero decirlo públicamente porque creo que todo el trabajo que ha realizado durante todo ese tiempo ha sido enorme", comentó, incidiendo en el gran sacrificio de Fernández: "Acabar llorando tras cada partido, entrenar prácticamente coja y todos los esfuerzos que ha hecho por ayudar al equipo han sido enormes".

Fernández ha estado siempre bajo una estrecha vigilancia médica, con atención constante del cuerpo técnico, pero la última ronda de partidos ha obligado a todas las partes a cambiar el guion de semanas anteriores. "Hemos decidido junto con ella, tanto el cuerpo técnico como el cuerpo médico que era hora de decir "hasta aquí". Tiene 20 años y no podemos forzar a una jugadora así más tiempo. Ella quería hacer el esfuerzo, pero tiene toda la carrera por delante", comentó Rula.

La lesión supone "otra baja súper importante" para el Recoletas Zamora de cara a la recta final de temporada. Un tramo en el que además, seguramente, disputará los play-off de ascenso. Aun así, y pese a las dificultades existentes para realizar un fichaje que amortigüe las ausencias, Rula está convencido que "sea con quién sea, el equipo competirá al máximo nivel" en sus próximos encuentros.

Una capacidad competitiva que podría verse potenciada en caso de llegar una nueva jugadora, aunque el técnico admitió que será complicado: "La nueva norma de la Federación que no permite fichar a nadie en España con licencia activa hace prácticamente imposible encontrar una jugadora. Porque, aquellas que se puedan adaptar a esta premisa, son aquellas que han estado lesionados o no han estado compitiendo hasta ahora". Una situación complicada para que Recoletas Zamora, con ocho jugadoras disponibles, reciba refuerzos.