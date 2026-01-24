El Balonmano Caja Rural Zamora suda para ganar a BM Safa Madrid

El Balonmano Caja Rural Zamora cumplió con los pronósticos y se impuso por 35-28 a un BM Safa Madrid que hizo sudar al líder. Los zamoranos, fruto de un mal tiempo y de la inesperada lesión de Felipe que enfrió los ánimos, tuvieron que trabajar y aplicarse al máximo en segunda mitad para, desde la defensa, remontar y mantener su racha liguera.

Fue Oier, en su vuelta a la pista, quien abrió el marcador y puso en ventaja a un cuadro zamorano que se puso con un parcial de 2-0 a su favor tras un siete metros de Gallego. Sin embargo, BM Safa Madrid no tardó en estrenar su tanteo y logró volver a poner las tablas desde el mismo punto.

Con las fuerzas igualadas, fruto del ataque sin portero visitante, el cuadro zamorano tuvo que intensificar su defensa para llevar las riendas del duelo. Así, dos buenas acciones permitieron a los "Guerreros de Viriato" volver a firmar un parcial de 2-0 con goles de Felipe y Néstor. Dos tantos importantes, para ganar confianza.

El BM Safa Madrid siguió el paso al líder con lanzamientos exteriores, pero su mayor impulso llegó en una desgracia. Felipe, tras anotar el 5-3, se hacia daño en su rodilla y era sustituido entre lágrimas. Un serio contratiempo que afectó a la moral del equipo.

Las caras, serias, pasaron a verse acompañadas por errores y los visitantes remontaron para situarse 5-6 en el tanteo. El líder debía encontrar respuesta, rehacerse. Pero ni Lucas atajaba bajo palos, ni había fortuna en ataque. Oier puso el 7-8 y Gigi, antes del cuarto de hora conseguía el empate. Sin embargo, el BM Caja Rural no acaba de carburar.

Los visitantes, muy enteros pese a las rotaciones, se sentían cómodo sobre un Ángel Nieto que trataba de empujar a los suyos, dos goles por debajo en el intercambio de tantos en el que se había convertido el partido. Ni la entrada de Guille, Oseguera o Lalo. Nada o poco funcionaba en el líder, peleado con la meta rival y flojo ante la suya.

Así, carente de ánimo y de fortuna, el BM Caja Rural Zamora se vio por detrás en el marcador incluso cuando su rival quedó con un hombre menos por primera vez en el partido. Exclusión que BM Safa Madrid mereció muchas veces antes y que no cambió el rumbo del duelo en su camino al descanso. Un asueto al que se llegó con 14-16 en el luminoso tras dos grandes paradas del meta visitante.

Segundo tiempo

Ante un rival con el orgullos agrandado, el BM Caja Rural regresó de vestuarios apostando por una defensa 5-1. Una zaga que no impidió a los visitantes empezar anotando, pero que sí hizo que los madrileños se atascaran en los siguientes minutos. Situación que con Oier, Néstor y Medina viendo puerta, llevó al líder a empatar el duelo (17-17). Un parcial que obligó a BM Safa Madrid a pedir tiempo muerto, justo tras un tiro al palo de Guille.

El líder rozó la remontada en los siguientes minutos, pero siempre cometía un error en defensa que se lo impedía. De hecho, con un parcial de 0-2 BM Safa afianzaba su ventaja y ganaba aire para seguir poniendo en práctica su plan: llegar a pasivo en cada ataque, ser agresivo en cada defensa.

El BM Caja Rural Zamora se veía por detrás y no podía cambiarlo. Incluso cuando gozó de una nueva superioridad. La diferencia se mantenía en dos goles (21-23), aunque Oier estrechaba margen aprovechando una nueva superioridad al filo del último cuarto de hora de partido. Momento al que se llegó con el líder poniendo en tablas el luminoso (23-23).

Con las ideas más claras y algo más de puntería, el cuadro de Félix Mojón culminaba su remontada. Dos grandes paradas de Pajares y un gol de Gigi le ponían por delante. BM Safa Madrid, ante el 25-23 de Medina, pedía tiempo muerto.

El líder parecía más el mismo, pero no podía permitirse volver a las andadas. Y si bien BM Safa Madrid recuperó pegada, el BM Caja Rural Zamora mantenía el paso. Sin conseguir acelerar, pero manteniendo la regularidad. Un ritmo que bajo la dirección de Escudero y con los goles de Guille, Uge y Escudero terminó de romper el partido porque la fiabilidad visitante no fue la misma que la de los pistacho.

La buena defensa zamorana y la gestión del cuero en ataque, buscando el hueco perfecto, llevó el duelo a un 32-37 que aseguraba la victoria a pocos minutos del final. Un tanteo que Lalo y Pajares, con una gran acción, incrementaron en favor de un BM Caja Rural Zamora que disfrutó de los cánticos de los suyos en el último final. Un desenlace al que, con trabajo, el cuadro de Mojón se plantó con 35-28 para sumar dos nuevos puntos.