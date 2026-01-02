Stymir Thrastarson, jugador del Caja Rural CB Zamora: "Melilla será un rival complicado, como todos en esta liga"

Stymir Thrastarson, jugador del Caja Rural CB Zamora, atendió este viernes a la prensa con motivo del próximo partido de su equipo ante Melilla Ciudad del Deporte. Un encuentro que espera sea "duro" y con el que dará comienzo el 2026 para los azulones, un año que deseó sea "muy bueno".

Primera Nochevieja en España

El jugador islandés arrancó sus declaraciones señalando que espera un 2026 muy bueno, pues por primera vez y "como manda la tradición", se tomó las doce uvas en Nochevieja. "Confío en que eso ayude a que todo vaya bien", indicó, destacando que para ello el equipo debe "·mejorar en un par de aspectos".

Un deseo para 2026

Thrastarson afirmó su deseo de ver al equipo crecer y convertirse "en un conjunto sólido y competitivo", para lo que apuntó a la defensa como principal aspecto a mejorar, donde a día de hoy, hay más problemas que en ataque. Además, afirmó la intención del Caja Rural de "mantener un nivel sólido durante los 40 minutos de juego", a lo que ese paso en defensa podría ayudar notablemente al conjunto de Saulo Hernández.

Habiendo ya tomado parte de una tradición navideña en Zamora, la prensa preguntó a Thrastarson cómo se encuentra en Zamora y como ha vivido estos últimos meses, así como si ya ha escrito la carta a los Reyes Magos para continuar con las costumbres navideñas locales.

Thrastarson, contento en Zamora

El islandés comentó que se encuentra "muy bien en Zamora", pues viene de "una ciudad pequeña" y "la adaptación ha sido sencilla".

Styrmir Thrastarson lanza a canasta. / Área 11

"Todo el mundo ha sido muy amable y el baloncesto está siendo increíble", destacó el jugador del Caja Rural CB Zamora, subrayando que, para él, los mejores momentos son "tras una victoria como local en el Ángel Nieto delante de la afición". Su experiencia más gratificante del año.

Sin carta a los Reyes Magos

Por otra parte, Thrastarson confesó que no ha escrito carta alguna a los Reyes Magos -aunque está a tiempo- y duda que le encuentren en su primera visita. El islandés ya recibió la visita de los 13 Yule Lads, por lo que no espera más regalos en los próximos días. Y, de pedir alguno, sería la victoria este domingo.

Melilla, un rival complicado

Precisamente, en relación a ese encuentro frente al Melilla Ciudad del Deporte, Thrastarson destacó que, aunque sea un rival que no está en la parte alta de la clasificación, será un oponente "muy complicado".

"En esta liga cada partido es difícil porque todos los equipos cuentan con jugadores experimentados", comentó el islandés, apuntando también que los recientes cambios en la estructura melillense, ahora con nuevo entrenador, seguramente compliquen más la lucha por el triunfo.

Claves para el partido del domingo

Para ganar el encuentro ante este renovado Melilla, Thrastarson apuntó a la regularidad como clave determinante: "debemos estar concentrados durante los 40 minutos para llevarnos la victoria".

"El equipo es consciente de la calidad individual del rival y de su experiencia, por lo que afrontamos el duelo con respeto, pero con la intención de hacerlo lo mejor posible para lograr el triunfo", concluyó Thrastarson.