Laura Pedruelo luchará por las medallas en el K-1 1.000 metros del Campeonato del Mundo de Sprint en Milán

Laura Pedruelo se ha clasificado este jueves para la disputa de la gran final del K-1 1.000 metros femenino del Campeonato del Mundo de Sprint de piragüismo que se está disputando en Milán. La zamorana, que también rema en 500 metros, cierra así una jornada redonda para sus intereses tras un sobresaliente debut en la jornada inaugural del miércoles.

La palista de Durius Kayak partía por la calle seis del campo de regatas y tenía a grandes rivales a su lado en busca de la lucha por las preseas en el kilómetro. Por ello, Pedruelo puso la directa desde el principio con una gran cadencia en sus paladas, situándose rápidamente entre las favoritas a los puestos que daban acceso a la final.

En los metros finales, la lucha fue encarnizada, con cuatro palistas peleando por tres plazas sin ceder un milímetro en sus ambiciones. Una pelea en la que Pedruelo se alzó ganadora mostrando todo su talento para arañar las décimas suficientes como para encabezar la tabla de resultados de su semifinal con un tiempo de 3:59.29 con el que batió tanto a la ucraniana Povkh como a la británica Russell, segunda y tercera respectivamente, así como a la estonia Fedorova que entró la última entre las piraguas en cabeza.

Con esta victoria, Pedruelo se clasifica para la final del Mundial en su especialidad, buscando mañana repetir hazaña en los 500 metros.