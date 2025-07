Javi Eslava y Markel Lozano llegan al Zamora CF convencidos "por el proyecto deportivo"

Javier Eslava y Markel Lozano, dos de las caras nuevas del Zamora CF de la temporada 2025-2026, fueron presentados este lunes en Caja Rural en un acto que permitió apreciar la ilusión de ambos futbolistas por disfrutar de la campaña en el club rojiblanco, destacando ambos el "gran proyecto" que la entidad zamorana se trae entre manos.

Los dos futbolistas fueron bien recibidos por Laura Huertos, en nombre de Caja Rural, señalando que tanto la entidad financiera como la ciudad serán "su nueva casa". Una amabilidad correspondida por los jugadores, que en las instalaciones del principal patrocinador se mostraron encantados de la nueva aventura que inician bajo las órdenes de Juan Sabas.

Eslava fue el primero en tomar la palabra. El futbolista se retrató como "un chico de Barcelona que el año pasado estaba en Mérida" y que viene a Zamora "sobre todo, por el proyecto deportivo que ese está haciendo". "Hablé con David (Vizcaíno), hablé con Juan (Sabas) y la propiedad. Todos mostraron una confianza brutal en mí y creo que, sobre todo, estoy aquí por eso", detalló el delantero, que apuntó su intención de "Seguir creciendo" para lo que apostó por Zamora CF al ser "un proyecto ambicioso con las ganas de querer estar arriba". "Tengo el objetivo en mi carrera de seguir creciendo, seguir mejorando y creo que vengo al lugar perfecto para ello", aseguró.

El catalán, pese a la gran campaña que firmó el pasado año en Mérida, comentó que Zamora le ofrece la "posibilidad de seguir mejorando". "Un jugador ha de seguir dando pasos hacia adelante, mirar qué puede hacer mejor, en qué puede mejorar y eso es lo que intento hacer cada temporada y espero que en Zamora ocurra lo mismo que las anteriores", comentó, añadiendo: "el objetivo es dar todo lo que pueda para el Zamora y, principalmente, seguir creciendo y espero que pueda hacerlo aquí". Además, aseguró que "esos buenos números" del pasado curso, "se pueden mejorar". "Creo que el club Zamora y la ciudad quieren aspirar a hacer cosas grandes y, es verdad que hice buenos números, pero se pueden mejorar y espero que aquí se pueda ver", dijo el ariete.

En cuanto a su estilo de juego y sus primeras impresiones sobre el vestuario, Eslava afirmó que él es "ahora, un delantero más de referencia" por su juego físico, pero que le gusta "asociarse y generar juego", por lo que se adaptará "a lo que Juan y el cuerpo técnico pidan para que las cosas vayan bien", destacando que "en estos tres entrenamientos todo ha ido muy bien. Hay buenos jugadores y el compañerismo es brutal", asegurando que eso le ayudará a rendir sobre el verde. "Estamos haciendo un buen equipo, pero queda camino por recorrer, lo importante es llegar a la primera jornada en las mejores condiciones", subrayó.

Igual de accesible e ilusionado se mostró Markel Lozano. El bilbaíno, como su compañero, destacó que llega a Zamora "por el proyecto que se ha creado y esa ilusión que tiene el club" por esta temporada. "Eso me convenció para venir", recalcó, destacando que también influyó el "conocer a varios jugadores tras haber coincidido con ellos otros años y conocer la ambición que tienen".

Por lo que respecta a su labor y contribución, Lozano se catalogó "como un seis, un centrocampista defensivo". "Es verdad que me gusta jugar el balón y asociarme con los jugadores, pero destaco más por el ámbito defensivo de abarcar mucho campo, robar, ayudar a mis compañeros", comentó, añadiendo: "al final es trabajar para el equipo y ayudar a mis compañeros". Una figura importante para Juan Sabas, que el año pasado echó en falta ese tipo de pieza para sus esquemas de partido, si bien eso no genera "presión" en el vasco. "Es una posición importante, pero al final lo que tenemos que hacer cada uno es lo mejor que sabe y eso es lo que he hecho hasta ahora, aspirando siempre a mejorar", razonó, señalando que tampoco siente el peso del objetivo del Zamora C, ya que ha formado clubes con aspiraciones similares. "Es cierto que he estado los dos últimos años ahí arriba y el proyecto se ha creado con esa ambición. Hemos venido a Zamora para conseguir y esa es la ilusión que tenemos", indicaba, destacando que ya empieza a apreciar esos elementos clave que forman parte de las plantillas más exitosas: "Especialmente, la química en el vestuario. En mis dos últimos años en Ponferrada había una gran familia y, aquí, en tres días, empiezo a notar ese valor. Ya lo he comentado a amigos y familia que, desde el primer día, hay mucha gente hablando y bromas en el vestuario. La confianza no está ahí del todo, pero es un buen inicio y me gusta el ambiente que se está creando".