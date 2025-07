David Vizcaíno, del Zamora CF: "Lo ideal sería cerrar la plantilla esta misma semana"

David Vizcaíno, director deportivo del Zamora CF, aseguró este lunes en la presentación de Javi Eslava y Markel Lozano como jugadores rojiblancos que su intención es la de "cerrar esta semana, si se pudiera" la plantilla. Un deseo que no depende exclusivamente del club zamorano, ya que el jugador que resta para alcanzar los 22 que se buscaba para el plantel tiene obligaciones en vigor.

Con la plantilla prácticamente completa, Vizcaíno aseguró que el Zamora CF no tiene "ninguna prisa" pues, "como todos saben, desde el primer día de entrenamiento queríamos tener 22 jugadores en plantilla y ahora mismo se tienen 21". Eso sí, aunque quede un único paso para completar el bloque, aseguró que no será fácil porque el "jugador número 22", el elegido para cerrar, tiene contrato en vigor con otro equipo. Un futbolista que no es otro que Luismi Luengo, si bien nadie le mencionó en rueda de prensa.

"Todos saben qué jugador queremos, un central diestro que conoce el club. Y lo ideal sería que esta semana se pudiera cerrar la plantilla, pero eso no depende solamente de la voluntad del jugador o del Zamora CF. Hay también una tercera pieza que, para que todo salga bien, tiene que tener también la voluntad de poder dejar al jugador que salga", indicó Vizcaíno, apuntando que esa tercera pieza, "ese club está en todo su derecho de hacer lo que quiera, porque nosotros actuaríamos igual en el movimiento que tenemos un jugador y está todavía con contrato en vigor".

Aun así, Vizcaíno se mostró optimista, ya no "por tranquilidad, sino por cerrar la plantilla" antes de que comiencen los partidos de preparación. Un periodo más activo de la pretemporada que, según indicó el director deportivo, podría contar con un stage en tierras andaluzas. "Este sábado jugamos en Extremadura, y jugaremos fuera casi todos los partidos por el cambio de césped del Ruta de la Plata. Nuestra idea, y en lo que estamos trabajando ya, es aprovechar que jugaremos el Trofeo Colombino para, llegando un día antes, jugar el torneo y estar tres o cuatro días más en Huelva a modo de stage", comentó Vizcaíno, asegurando que el Zamora CF se planteó hacer eso mismo en Almendralejo, pero que "por problemas de infraestructuras" ha decidido cambiar sus planes.