El zamorano Claudio de la Cal, galardonado con el XVI Premio Nacional de Fotografía 'Piedad Isla 2025'

La Diputación de Palencia otorgó el XVI Premio Nacional de Fotografía ‘Piedad Isla 2025’ al fotógrafo zamorano Claudio de la Cal, en reconocimiento a su destacada trayectoria de más de 30 años dedicada a la fotografía documental y al retrato de la vida rural. Este galardón, dotado con 6.000 euros, homenajea a Piedad Isla, etnógrafa y pionera de la fotografía española nacida en Cervera de Pisuerga en 1926, de cuyo fallecimiento se cumplirán 16 años el próximo 6 de noviembre.

El jurado, reunido en la Fundación Piedad Isla en Cervera de Pisuerga y presidido por Urbano Alonso, destacó la labor de De la Cal por documentar la despoblación en los pueblos de Castilla y León, así como su compromiso con temáticas como la emigración, la memoria y el patrimonio etnográfico. Su trabajo sobre mascaradas y tradiciones en Zamora, León y Tras-os-Montes (Portugal) fue especialmente valorado, al igual que sus proyectos internacionales expuestos en Nueva York y Hamburgo.

Claudio de la Cal, nacido en Benavente en 1968 y afincado en Salamanca, es el primer fotógrafo de Castilla y León en recibir este reconocimiento. Su obra, que incluye proyectos como ‘Menos de treinta’ sobre pueblos con menos de 30 habitantes, combina el fotoperiodismo con una profunda sensibilidad etnográfica, capturando la esencia de lo rural con un enfoque que entronca con el legado de Piedad Isla.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, comunicó personalmente la noticia al galardonado, quien expresó su gratitud por un premio que no solo reconoce su carrera, sino también su vínculo con la cultura rural.