Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO | Última hora del incendio de Fermoselle (Zamora)Incendio de Fermoselle: previsión para este sábadoTestimonios del incendio en Fermoselle: "Nos quieren barrer"El ciervo Carlitos en Linarejos (Zamora)Nuevo portero para el Zamora CF
instagramlinkedin

Alfonso Ferrero pierde cien ovejas abrasadas en Palazuelo de Sayago: "No pude salvarlo, el fuego nos rodeaba"

El ganadero y su mujer eludieron la orden de evacuación para defender la casa y las naves

El descorazonador paisaje tras el incendio de Fermoselle en esta explotación de Palazuelo de Sayago: más de 100 ovejas muertas, alguna con un hilo de vida

El descorazonador paisaje tras el incendio de Fermoselle en esta explotación de Palazuelo de Sayago: más de 100 ovejas muertas, alguna con un hilo de vida

A. O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Irene Gómez

Cien ovejas, ciento una para ser exactos, perecieron quemadas la tarde noche del miércoles en una finca de Palazuelo de Sayago, en la raya con Formariz y Muga. Alfonso Ferrero intentó salvarlas, pero era su vida la que estaba en juego ante la voracidad de un incendio declarado a la una de la tarde en Fermoselle que el ganadero veía llegar a Fornillos y nunca pensó que se metería hasta la puerta de su casa. De hecho, Alfonso se fue a Fornillos para ayudar a su contención, pero fue en vano.

Tras llevarse por delante el término de Fornillos de Fermoselle, las llamas se acercaban peligrosamente a Palazuelo. “Dije, que me quema el ganado. Me vine para el pueblo y llegó la Guardia Civil diciendo que desalojáramos, pero yo me negué rotundamente y mi mujer también. Cogí el coche con intención de quitar el ganado, pero cuando llegué a la raya de Palazuelo y Fornillos ya estaba el fuego a los dos lados de la carretera, me rodeaba, me di la vuelta con intención de salir hacia Formariz y exactamente igual, todo llamas”.

Ovejas muertas en Palazuelo de Sayago

Ovejas muertas en Palazuelo de Sayago / LOZ

Alfonso no da crédito a la “velocidad con la que corría aquello; mucho aire y mucha masa forestal pequeña, pues ardía inmensamente”. En esa situación el ganadero sayagués se resignó a perder ese rebaño y acudió en rescate de otra piara de ovejas que se salvó porque “las pasé para una tierra arada”. Pero lo peor estaba por llegar. “Me llama mi mujer y me dice que se quema la casa y allí hicimos lo que pudimos, llegó la llama hasta la misma puerta y no había nadie que nos ayudara. Menos mal que hemos conseguido defender las naves con la paja y la casa” se intenta consolar tras perder casi una tercera parte de la cabaña.

“Y no es malo que estemos vivos” cuenta todavía con el susto y la rabia en el cuerpo. “Hemos tenido un panorama muy grave y si nos llegamos a ir hubiera sido mucho peor porque a nuestra casa los medios llegaron a última hora”.

Lamenta el ganadero de Palazuelo que “en nueve años vuelve a pasar y parece que no hemos aprendido nada”. ¿Y ahora qué? “Esos nos preguntamos nosotros, y ahora qué. Mal que bien me quedan doscientas ovejas y he salvado la paja, ahora de pasto no queda ni un metro en el pueblo”.

Noticias relacionadas y más

SIGUE AQUÍ TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL INCENDIO

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
  2. David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: 'Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?
  3. Juan Carlos Manso, ganadero de Palazuelo de Sayago: "La maquinaria solo me la ha quemado a mí. Pero el pasto y la comida del ganado nos lo ha quemado a todos"
  4. Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle apuntada por la Junta
  5. El último cura con raíces alistanas toma las riendas de 84 parroquias de la comarca
  6. El Ayuntamiento de Zamora ofreció sin éxito bomberos y voluntarios de Protección Civil para el incendio de Fermoselle
  7. Incendios sin fronteras y mamarrachos de sexta generación
  8. Manuel Fadón, ganadero de Zafara afectado por el incendio de Fermoselle: 'No nos dejan limpiar, nadie se preocupa de los pueblos

Alfonso Ferrero pierde cien ovejas abrasadas en Palazuelo de Sayago: "No pude salvarlo, el fuego nos rodeaba"

Alfonso Ferrero pierde cien ovejas abrasadas en Palazuelo de Sayago: "No pude salvarlo, el fuego nos rodeaba"

VÍDEO | Reactivación del incendio forestal de Fermoselle en la localidad de Mámoles

Balborraz da la bienvenida a agosto con su mercado artesano

Balborraz da la bienvenida a agosto con su mercado artesano

Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis

Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis

Suecia exige a España medidas "necesarias y concretas" para proteger "la frontera exterior de Europa"

Suecia exige a España medidas "necesarias y concretas" para proteger "la frontera exterior de Europa"

Dos noches consecutivas en tinieblas en estas calles del centro de Zamora

Dos noches consecutivas en tinieblas en estas calles del centro de Zamora

Italia impulsa una ley para que la policía pueda usar el reconocimiento facial masivo con IA de "todas las personas"

Italia impulsa una ley para que la policía pueda usar el reconocimiento facial masivo con IA de "todas las personas"

GALERÍA | Mercado artesano en Balborraz

GALERÍA | Mercado artesano en Balborraz
Tracking Pixel Contents