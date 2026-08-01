Alfonso Ferrero pierde cien ovejas abrasadas en Palazuelo de Sayago: "No pude salvarlo, el fuego nos rodeaba"

Cien ovejas, ciento una para ser exactos, perecieron quemadas la tarde noche del miércoles en una finca de Palazuelo de Sayago, en la raya con Formariz y Muga. Alfonso Ferrero intentó salvarlas, pero era su vida la que estaba en juego ante la voracidad de un incendio declarado a la una de la tarde en Fermoselle que el ganadero veía llegar a Fornillos y nunca pensó que se metería hasta la puerta de su casa. De hecho, Alfonso se fue a Fornillos para ayudar a su contención, pero fue en vano.

Tras llevarse por delante el término de Fornillos de Fermoselle, las llamas se acercaban peligrosamente a Palazuelo. “Dije, que me quema el ganado. Me vine para el pueblo y llegó la Guardia Civil diciendo que desalojáramos, pero yo me negué rotundamente y mi mujer también. Cogí el coche con intención de quitar el ganado, pero cuando llegué a la raya de Palazuelo y Fornillos ya estaba el fuego a los dos lados de la carretera, me rodeaba, me di la vuelta con intención de salir hacia Formariz y exactamente igual, todo llamas”.

Ovejas muertas en Palazuelo de Sayago / LOZ

Alfonso no da crédito a la “velocidad con la que corría aquello; mucho aire y mucha masa forestal pequeña, pues ardía inmensamente”. En esa situación el ganadero sayagués se resignó a perder ese rebaño y acudió en rescate de otra piara de ovejas que se salvó porque “las pasé para una tierra arada”. Pero lo peor estaba por llegar. “Me llama mi mujer y me dice que se quema la casa y allí hicimos lo que pudimos, llegó la llama hasta la misma puerta y no había nadie que nos ayudara. Menos mal que hemos conseguido defender las naves con la paja y la casa” se intenta consolar tras perder casi una tercera parte de la cabaña.

“Y no es malo que estemos vivos” cuenta todavía con el susto y la rabia en el cuerpo. “Hemos tenido un panorama muy grave y si nos llegamos a ir hubiera sido mucho peor porque a nuestra casa los medios llegaron a última hora”.

Lamenta el ganadero de Palazuelo que “en nueve años vuelve a pasar y parece que no hemos aprendido nada”. ¿Y ahora qué? “Esos nos preguntamos nosotros, y ahora qué. Mal que bien me quedan doscientas ovejas y he salvado la paja, ahora de pasto no queda ni un metro en el pueblo”.

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