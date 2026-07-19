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De las jarchas mozárabes a Claudio Rodríguez: El recital de Daniel Pérez en las jornadas de Juan del Enzina en Fermoselle

Las jornadas concluyen el 25 de julio con la representación teatral “Ambición y muerte de Acuña”

Recital de Daniel Pérez Fernández

Recital de Daniel Pérez Fernández / Francisco Marcos Varas

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Irene Gómez

Un concierto de Daniel Pérez Fernández, cantante, compositor, dramaturgo y quien fuera director del Teatro Principal de Zamora durante 35 años, ha dado contenido a una nueva sesión de las III Jornadas Conmemorativas del V Centenario de Juan del Enzina que se celebran en Fermoselle.

"Juan del Enzina: Entre la jarcha y la poesía actual" es el título del recital ofrecido ayer, sábado, en salón de actos del Ayuntamiento fermosellano. "Un repertorio donde repasa con poesía musicada el arco poético en España , desde las jarchas mozárabes hasta el siglo XX, en concreto, hasta el gran poeta zamorano Claudio Rodríguez, alma de la llamada Generación del 50; las creaciones de Juan del Enzina aparecen como nexo entre ambos extremos". Así lo destacó el periodista zamorano Carlos Funcia, impulsor y organizador de estas jornadas junto al Ayuntamiento de Fermoselle y patrocinadas por la Diputación de Zamora.

Daniel Pérez, a la izquierda, presentado por Carlos Funcia

Daniel Pérez, a la izquierda, presentado por Carlos Funcia / Francisco Marcos Varas

Un recorrido musical y literario ofrecido por Daniel Pérez Fernández acerca la obra y al legado de Juan del Enzina desde una perspectiva actual, combinando la interpretación musical con la reflexión sobre su influencia y vigencia.

Las III Jornadas Conmemorativas del V Centenario de Juan del Enzina (Fermoselle,1469-León, 1529) ofrecen una nueva oportunidad de profundizar en la figura del ilustre zamorano, a quien se considera reintroductor del teatro moderno y creador de la música polifónica en el Siglo de Oro. Los actos se prolongarán hasta 2029, cuando se cumple el V Centenario de su fallecimiento en León, de cuya catedral era prior.

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Las jornadas concluyen el 25 de julio con un colofón de oro a través de la representación teatral “Ambición y muerte de Acuña” qeu desde el mes de abril se viene preparando en el taller de artes escénicas impartido por Cándido de Castro y el texto base de Carlos Funcia. Actores y actrices locales, pondrán en escena el espectáculo, a las 19.30 horas, en el Santuario de Nuestra Señora de la Virgen de la Bandera.

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