Pueblos de la frontera sanabresa recuperan su fiesta de convivencia de la Pascoela

Tras casi dos décadas de silencio, la frontera de Calabor y Portelo recuperó este sábado los sonidos de fiestas de la Pascoela, convertida en fiesta de La Convivencia de la Frontera celebrada en el mes de junio. La fiesta de la frontera viene con la voluntad quedarse, como reconocieron todas las autoridades que participaron en los actos.

Los vecindarios de Portelo y Calabor compartieron el recorrido procesional a través de la frontera para participar en la misa de campaña oficiada por el padre Belmiro Rodrigues, quien tuvo palabras de reconocimiento para las personas que han impulsado la recuperación de esta fiesta, y palabras también de recuerdo para las víctimas de Venezuela ante la situación trágica que están viviendo.

En la homilía recordó el lema de “dos pueblos, una fe, una Madre, retomamos esta Fiesta de la Convivencia de Calabor Portelo, para juntos expresar aquello que nos une más que aquello que nos separa”. Recordó las palabras del Papa León en su reciente visita a España “nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano”.

GALERÍA | Fiesta de convivencia en la frontera sanabresa / Araceli Saavedra

El concejal de Pedralba de Pradería, Santos Sebastián Montecino, agradecía la participación y “se trata de convivir entre los dos pueblos este día y mantener la fiesta en el futuro. Entre todos, si ponemos un poco de cada uno y entre todos empujamos, tenemos que conseguir que esta fiesta no decaía y siga todos los años celebrándose como antiguamente”.

La presidenta de la Cámara Municipal de Braganza, Isabel Ferreira, “es muy importante retomar iniciativas que fueron tan exitosas como esta, que no se realizaban desde hace más de 17 años, que de hecho era momento y una conmemoración con mucha fuerza y que atraía muchas personas. Por tanto es renovar esta iniciativa de hacer una fiesta que reúna dos pueblos de frontera, que hay una frontera que no separa que une el lado portugués y el lado español”.

Isabel Ferreira añadió en esas similitudes “de las características de las poblaciones y de los pueblos de un lado y otro de la frontera”. Ferreira señaló también “los desafíos que tienen delante muy ligados a la despoblación de este territorio y a la necesidad imperiosa de pugnar por el desarrollo socioeconómico de estas tierras de Portugal y de España”.

El alcalde de Pedralba, Francisco Guerra Gómez, y el presidente de la Junta de Freguesia de Rabal, Luis Miguel Pires Pinheiro, eran unánimes en reconocer que hay que impulsar esta fiesta internacional “a través de una asociación que organice los actos con el apoyo de los ayuntamientos”.

La gran feria de la frontera que reunía a cientos de comerciantes se conformó esta vez con la presencia de pequeños puestos de comida y refrigerios, y juegos hinchables, además de algún pequeño puesto de artesanía de velas de la vecina localidad de França. Para ser la primera edición de la recuperación de esta “Pascua” de junio, en general fue satisfactoria por la presencia de vecinos de todos los pueblos de la zona fronteriza.