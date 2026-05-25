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Devoción y fiesta en Fermoselle para honrar a la Santa Cruz

Vecinos de la villa de los Arribes peregrinan hasta la ermita donde rinden devoción al Cristo del Pino y disfrutan con el chocolate mañanero y los asados de la tarde

GALERÍA | Fermoselle honra a la Santa Cruz

GALERÍA | Fermoselle honra a la Santa Cruz

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GALERÍA | Fermoselle honra a la Santa Cruz / Constantino Marcos/Arturo Seisdedos

I. G.

Con el magnífico escenario natural de fondo que regala el cañón del Duero en su camino hacia Portugal, el pueblo de Fermoselle renueva cada Lunes de Pentecostés una de sus tradiciones más señeras como es la romería de la Santa Cruz.

La fiesta de la primavera ha vuelto a reunir a familias y amigos, también a emigrantes que vuelven a la tierra. Entre devoción, música, bailes, chocolate por la mañana y los asados de carne por la tarde, los fermosellanos disfrutan de un día fundamental en el calendario festivo de la capital de los Arribes.

La romería se abría camino en la Plaza Mayor de Fermoselle, punto de partida hacia la ermita de la Santa Cruz con presencia de representantes municipales encabezados por el alcalde José Manuel Pilo, vecinos y el acompañamiento musical de Agustín Borges (El Madrileño) con el tamboril y Francisco Moya tocando el acordeón.

En pequeño templo vuelve a congregar a numerosos devotos en la misa para honrar al Santo Cristo del Pino, para dar paso a la tradicional degustación del chocolate con bizcochos y churros. Una seña de identidad de la fiesta local más popular y muy querida por los fermosellanos. “Igual que los zamoranos tienen La Hiniesta nosotros a nuestro Cristo del Pino” expresaba con todo el orgullo Agustín Borges, uno de los incondicionales de la romería junto a la numerosa cuadrilla de amigos llegados de Madrid, Bilbao, Valladolid o Salamanca.

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Como ellos, grupos de familias y amigos disfrutan de la fiesta en el entorno de la ermita de la Santa Cruz hasta el final del día, cuando los romeros retornan al pueblo sin perder el aire festivo y popular del Lunes de Pentecostés.

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