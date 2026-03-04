Llamada a la sociedad civil y administraciones a "tirar todos del carro" por Zamora ante las nuevas concesiones de embalses

La Plataforma en defensa del agua (Aqua Nostra) apela a las administraciones, ayuntamientos y sociedad civil para “tirar juntos por Zamora” en un momento crucial para la provincia como es la renovación de las concesiones para el aprovechamiento de los embalses.

Con la vista puesta en los procedimientos de extinción y nueva adjudicación de la concesión de centrales de Villalcampo y Castro, Aqua Nostra, que reúne a distintos colectivos y ciudadanos, considera que “es el momento de reclamar beneficios para Zamora; no se puede perder esta oportunidad” incide la portavoz de la plataforma, Pilar Calvo.

Las reivindicaciones, en forma de alegaciones al futuro pliego de condiciones para el aprovechamiento hidroeléctrico de Villalcampo, apuntan a que la sede social y fiscal de la nueva concesionaria esté en Zamora “para que los impuestos que genere la actividad se queden aquí y no como ahora que, con Iberdrola, aquí pagamos la fiesta y todo se va para el País Vasco”.

Luz “gratis” para para los territorios afectados por embalses y la reversión de los poblados (en este caso de Castro y Villalcampo) a sus municipios son otras demandas planteadas por la plataforma Aqua Nostra.

En el caso del salto de Castro se reclama a mayores una carretera por la coronación de la presa que una las comarcas de Aliste y Sayago.

Los alcaldes de Almaraz y Villaseco en la reunión convocada por Aqua Nostra / I. G.

Así lo ha explicado Pilar Calvo en una comparecencia junto a representantes del Colectivo Viriatos, UPL o la Plataforma en Defensa del Medio Rural de Villalcampo, durante un acto público al que, aseguraron, “se ha invitado a todos los ayuntamientos de las provincias de Zamora y Salamanca afectados por embalses”.

Estaban dos representantes municipales: Felipe Cuesta, alcalde de Villaseco del Pan y nuevo presidente de la Asociación para el progreso de los municipios afectados por los embalses de Zamora en sustitución de José Martín, alcalde de Almaraz de Duero, también presente en el acto.

Lo que se planteó como una comparecencia para defender la postura de Aqua Nostra derivó en un cruce de reproches con los alcaldes, a los que Calvo afeó no estar en los actos de los procedimientos de caducidad y nuevas concesiones de los embalses y tibieza a la hora de plantear las reivindicaciones.

"No mintáis"

Críticas que recibieron la airada respuesta de los alcaldes de Almaraz y Villaseco. “Llevo 44 años de alcalde luchando por esta provincia, como yo muchos compañeros, y me sienta mal que se nos critique como que no hemos hecho nada. Estamos en una Federación nacional de municipios afectados por embalses, que nos representa a todos y está personada en todos estos procesos” espetó José Martín visiblemente molesto.

“No habéis llamado a la puerta de los ayuntamientos, no mintáis. No os habéis puesto en contacto con nosotros nunca” intervino el alcalde de Villaseco del Pan, aclarando que él ha seguido de cerca el proceso y ha participado en reuniones de la Federación nacional de asociaciones y municipios con centrales hidroeléctricas y embalses, que representa a los ayuntamientos afectados, entre los que se encuentran los de Zamora.

El rifirrafe se zanjó con una defensa común de los intereses de la provincia, la primera que abre el melón ante la oleada de caducidades —255 concesiones de instalaciones hidroeléctricas se extinguen hasta 2030— que deben revertir en beneficio de los territorios.