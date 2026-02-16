Carnaval en El Puente de Sanabria con aperitivo y kiosko

Los grupos de Carnaval de El Puente de Sanabria ofrecieron el aperitivo de disfraces y sacaron el kiosco en este Lunes de Carnaval, en un desfile colorido y simpático en el prácticamente participó todo el vecindario. Lunes de “aperitivo” porque el desfile grande de disfraces será este martes con el tema de las estaciones de año.

El kiosco “Mi arma” es toda una institución en El Puente y con ese mérito abrió el desfile un sinfín de “chuches”, helados, vendedores, sacos de palomitas. Con mucha imaginación y mucho trabajo hubo desfile de la agrupación de Tráfico infantil, coches de todo tipo, modelos y matrículas, custodiados por una grúa. Grupo de salsa y payasos, damas y pitonisas bailaron al ritmo de la charanga, en una tarde que amenazaba lluvia pero se contuvo durante todo el recorrido, desde el Rebollo al Barrio de la Fuente y al barrio de la residencia.

A la cita con el pasacalles no faltó una variada representación de la flota aérea de Sanabria, con sus aviones de cuatro alas, bimotores, F18, aviación comercial con tripulación incluida. Entre el juego del calamar y la flota tiburón, las artes marinas quedaron representadas. La operación de conquista del espacio con el cohete “Sanabria” está en fase de lanzamiento en este Carnaval.

Entre los grupos más numerosos desfilaron los aztecas con pirámide incluida y la caja de botellines listos para tomar. Princesas, unicornios, vaqueros, etc. todos entran en el Carnaval. Para los vecinos veteranos es una suerte “que los jóvenes cojan el relevo” en la organización de esta fiesta con una larga tradición en El Puente. Este Martes de Carnaval es fiesta local, el comercio permanecerá cerrado pero la calle estará abierta para el cambio de estaciones. Todos los ojos están puestos en saber quién representará el verano y si habrá bañadores y bañistas porque agua no falta.