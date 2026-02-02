GALERÍA | El río Frío se desborda en Valer y Riofrío de Aliste F. E. Actualizado: 02/02/2026 16:20 Ver galería > Las copiosas lluvias causan el desbordamiento del río Frío a su paso por los cascos urbanos de Valer y Riofrío de Aliste.

GALERÍA | El río Frío se desborda en Valer y Riofrío de Aliste Chany Sebastián Las copiosas lluvias causan el desbordamiento del río Frío a su paso por los cascos urbanos de Valer y Riofrío de Aliste.

GALERÍA | El río Frío se desborda en Valer y Riofrío de Aliste Chany Sebastián Las copiosas lluvias causan el desbordamiento del río Frío a su paso por los cascos urbanos de Valer y Riofrío de Aliste.

GALERÍA | El río Frío se desborda en Valer y Riofrío de Aliste Chany Sebastián Las copiosas lluvias causan el desbordamiento del río Frío a su paso por los cascos urbanos de Valer y Riofrío de Aliste.

GALERÍA | El río Frío se desborda en Valer y Riofrío de Aliste Chany Sebastián Las copiosas lluvias causan el desbordamiento del río Frío a su paso por los cascos urbanos de Valer y Riofrío de Aliste.

GALERÍA | El río Frío se desborda en Valer y Riofrío de Aliste Chany Sebastián Las copiosas lluvias causan el desbordamiento del río Frío a su paso por los cascos urbanos de Valer y Riofrío de Aliste.

GALERÍA | El río Frío se desborda en Valer y Riofrío de Aliste Chany Sebastián Las copiosas lluvias causan el desbordamiento del río Frío a su paso por los cascos urbanos de Valer y Riofrío de Aliste.

GALERÍA | El río Frío se desborda en Valer y Riofrío de Aliste Chany Sebastián Las copiosas lluvias causan el desbordamiento del río Frío a su paso por los cascos urbanos de Valer y Riofrío de Aliste.

GALERÍA | El río Frío se desborda en Valer y Riofrío de Aliste Chany Sebastián Las copiosas lluvias causan el desbordamiento del río Frío a su paso por los cascos urbanos de Valer y Riofrío de Aliste.

GALERÍA | El río Frío se desborda en Valer y Riofrío de Aliste Chany Sebastián Las copiosas lluvias causan el desbordamiento del río Frío a su paso por los cascos urbanos de Valer y Riofrío de Aliste.

GALERÍA | El río Frío se desborda en Valer y Riofrío de Aliste Chany Sebastián Las copiosas lluvias causan el desbordamiento del río Frío a su paso por los cascos urbanos de Valer y Riofrío de Aliste.

GALERÍA | El río Frío se desborda en Valer y Riofrío de Aliste Chany Sebastián Las copiosas lluvias causan el desbordamiento del río Frío a su paso por los cascos urbanos de Valer y Riofrío de Aliste.

GALERÍA | El río Frío se desborda en Valer y Riofrío de Aliste Chany Sebastián Las copiosas lluvias causan el desbordamiento del río Frío a su paso por los cascos urbanos de Valer y Riofrío de Aliste.