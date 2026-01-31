GALERÍA | Récord de águedas: 1.658 mujeres invaden Bermillo de Sayago José Luis Fernández Actualizado: 31/01/2026 13:40 Ver galería > El IX Encuentro Provincial de Águedas bate récord de participación. La concentración, este año en Bermillo de Sayago, ha contado con la asistencia del presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco.

