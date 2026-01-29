Síguenos en redes sociales:

La Opinión de Zamora

Ver más galerías relacionadas

22

GALERÍA | La nieve vuelve a cubrir Sanabria

32

La provincia de Zamora, cubierta de blanco: las mejores imágenes de la nevada en los pueblos

5

Estado de las carreteras de Sanabria

29

Los ríos Aliste, Manzanas y Frío se desbordan en Bercianos, La Torre, Valer y Domez

31

GALERÍA | Carrera del Gallo 2026 en Guarrate

35

GALERÍA | Fiesta de los Benditos Mártires en Aliste

21

GALERÍA | Los camiones empiezan a salir de Sanabria

43

GALERÍA | Primera gran nevada del año en Sanabria

12

GALERÍA | La nieve cubre los pueblos de Sayago

16

GALERÍA | Fiesta en San Vicente de la Cabeza

38

GALERÍA | La gran nevada llega también a la comarca de Aliste

22

GALERÍA | Las imágenes de la nevada en Sanabria

GALERÍA | La carrera novilleril del zamorano Antonio Luis, en imágenes

Carmen Toro

Ver galería >

El natural de Castro de Alcañices llegó a torear unas 65 novilladas sin caballos y 14 con picadores, además de un total de 12 festivales, entre las temporadas de 1962 y 1971, pero la alternativa apalabrada en Zaragoza a manos de Santiago Martín «El Viti» se quedó truncada por una lesión en el pie.

GALERÍA | La carrera novilleril del zamorano Antonio Luis, en imágenes

Carmen Toro

El natural de Castro de Alcañices llegó a torear unas 65 novilladas sin caballos y 14 con picadores, además de un total de 12 festivales, entre las temporadas de 1962 y 1971, pero la alternativa apalabrada en Zaragoza a manos de Santiago Martín «El Viti» se quedó truncada por una lesión en el pie.

GALERÍA | La carrera novilleril del zamorano Antonio Luis, en imágenes

El natural de Castro de Alcañices llegó a torear unas 65 novilladas sin caballos y 14 con picadores, además de un total de 12 festivales, entre las temporadas de 1962 y 1971, pero la alternativa apalabrada en Zaragoza a manos de Santiago Martín «El Viti» se quedó truncada por una lesión en el pie.

GALERÍA | La carrera novilleril del zamorano Antonio Luis, en imágenes

El natural de Castro de Alcañices llegó a torear unas 65 novilladas sin caballos y 14 con picadores, además de un total de 12 festivales, entre las temporadas de 1962 y 1971, pero la alternativa apalabrada en Zaragoza a manos de Santiago Martín «El Viti» se quedó truncada por una lesión en el pie.

GALERÍA | La carrera novilleril del zamorano Antonio Luis, en imágenes

El natural de Castro de Alcañices llegó a torear unas 65 novilladas sin caballos y 14 con picadores, además de un total de 12 festivales, entre las temporadas de 1962 y 1971, pero la alternativa apalabrada en Zaragoza a manos de Santiago Martín «El Viti» se quedó truncada por una lesión en el pie.

GALERÍA | La carrera novilleril del zamorano Antonio Luis, en imágenes

El natural de Castro de Alcañices llegó a torear unas 65 novilladas sin caballos y 14 con picadores, además de un total de 12 festivales, entre las temporadas de 1962 y 1971, pero la alternativa apalabrada en Zaragoza a manos de Santiago Martín «El Viti» se quedó truncada por una lesión en el pie.

GALERÍA | La carrera novilleril del zamorano Antonio Luis, en imágenes

Carmen Toro

El natural de Castro de Alcañices llegó a torear unas 65 novilladas sin caballos y 14 con picadores, además de un total de 12 festivales, entre las temporadas de 1962 y 1971, pero la alternativa apalabrada en Zaragoza a manos de Santiago Martín «El Viti» se quedó truncada por una lesión en el pie.

GALERÍA | La carrera novilleril del zamorano Antonio Luis, en imágenes

Carmen Toro

El natural de Castro de Alcañices llegó a torear unas 65 novilladas sin caballos y 14 con picadores, además de un total de 12 festivales, entre las temporadas de 1962 y 1971, pero la alternativa apalabrada en Zaragoza a manos de Santiago Martín «El Viti» se quedó truncada por una lesión en el pie.

GALERÍA | La carrera novilleril del zamorano Antonio Luis, en imágenes

El natural de Castro de Alcañices llegó a torear unas 65 novilladas sin caballos y 14 con picadores, además de un total de 12 festivales, entre las temporadas de 1962 y 1971, pero la alternativa apalabrada en Zaragoza a manos de Santiago Martín «El Viti» se quedó truncada por una lesión en el pie.

GALERÍA | La carrera novilleril del zamorano Antonio Luis, en imágenes

El natural de Castro de Alcañices llegó a torear unas 65 novilladas sin caballos y 14 con picadores, además de un total de 12 festivales, entre las temporadas de 1962 y 1971, pero la alternativa apalabrada en Zaragoza a manos de Santiago Martín «El Viti» se quedó truncada por una lesión en el pie.

GALERÍA | La carrera novilleril del zamorano Antonio Luis, en imágenes

El natural de Castro de Alcañices llegó a torear unas 65 novilladas sin caballos y 14 con picadores, además de un total de 12 festivales, entre las temporadas de 1962 y 1971, pero la alternativa apalabrada en Zaragoza a manos de Santiago Martín «El Viti» se quedó truncada por una lesión en el pie.

El natural de Castro de Alcañices llegó a torear unas 65 novilladas sin caballos y 14 con picadores, además de un total de 12 festivales, entre las temporadas de 1962 y 1971, pero la alternativa apalabrada en Zaragoza a manos de Santiago Martín «El Viti» se quedó truncada por una lesión en el pie.

stats