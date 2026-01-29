GALERÍA | La carrera novilleril del zamorano Antonio Luis, en imágenes Carmen Toro Actualizado: 29/01/2026 06:59 Ver galería > El natural de Castro de Alcañices llegó a torear unas 65 novilladas sin caballos y 14 con picadores, además de un total de 12 festivales, entre las temporadas de 1962 y 1971, pero la alternativa apalabrada en Zaragoza a manos de Santiago Martín «El Viti» se quedó truncada por una lesión en el pie.

