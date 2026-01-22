La rápida intervención de los bomberos en Alcañices evita daños personales y materiales en una vivienda

Los bomberos del Parque Tierras de Aliste fueron alertados a través de un aviso del Centro de Emergencias Castilla y León 112 de un posible incendio en un inmueble en la localidad de Alcañices.

Los efectivos, junto a agentes de la Guardia Civil, se desplazaron hasta el lugar dónde pudieron comprobar que se trataba de un incendio originado en la chimenea de una vivienda, situada en la calle Rabanales, pero que no había llegado a propagarse por la vivienda.

Los bomberos procedieron a su rápida extinción con una autobomba y un vehículo de trabajos en altura. Gracias a su inmediata actuación se evitó que se produjeran daños materiales y personales a los ocupantes de la vivienda.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos se recuerda la importancia de mantener las chimeneas en buen estado y realizar limpiezas periódicas, especialmente durante la temporada de uso de calefacciones, como medida fundamental para prevenir este tipo de incidentes.