GALERÍA | Las zonas rurales de Zamora empiezan el miércoles bajo la nieve

Ver más galerías relacionadas
Eriz FraileVer galería >
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada
Después de varios días esquivando la provincia, 'Francis' tiñó de blanco varias comarcas durante la madrugada