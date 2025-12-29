El viaje de alumnos del Centro de Adultos de Sanabria: Entre cervatos y falifos

Los alumnos del Centro de Estudios de Personas Adultas, CEPA-Sanabria, han compartido una jornada de convivencia para profundizar en el conocimiento del patrimonio y la historia de Villardeciervos y Rionegro del Puente. La guía turística Cristina García Carballo de “ContArte” hizo el recorrido interpretado sobre la arquitectura en la ruta de los balcones y la historia de la villa Cervata, cuyos orígenes se remontan a la Edad del Hierro, con la presencia del yacimiento histórico del castro. Fue dominio del Conde de Benavente y del señor de Betanzos.

El primer documento escrito donde se recoge “Villar de Ciervos” es del siglo XII vinculado al monasterio de Granja de Moreruela, establecimiendo el límite entre las propiedades del Monasterio de San Martín de Castañeda y de Granja de Moreruela, ambos de a Orden monástica del Císter. La cervatada napoleónica marcó un hito en la Guerra de Independencia española contra la invasión francesa de 1808. Aquí no pasaron los franceses para invadir Portugal. El duque de Wellington otorgó el reconocimiento de “villa” sin ser propiamente una villa y tuvieron derecho de condecoración de Fernando VII.

Personajes como Rafael Romero, enriquecido con el carbón oxigenado, fueron grandes filántropos y benefactores del pueblo, desde la donación del retablo de la iglesia hasta el laboratorio para la escuela. Familias políticas como el “clan de los cervatos” entre ellos José Santiago Pérez, quien fuera diputado. La riqueza de Villardeciervos vino por el contrabando de Portugal del que se traían principalmente tabaco, sal y café y se mandaba jabón e hilo.

Adela Mateos presentó la historia de la Cofradía de los Falifos y su vinculación con el Santuario de la patrona de cuatro comarcas en 50 leguas a la redonda, Nuestra Señora de la Carballeda. Esta cofradía es una de las más antiguas de España fundada sobre el camino de Santiago, con una antigua ermita rodeada de una necrópolis medieval.

Los documentos de la Cofradía se quemaron y los primeros documentos escritos que se han podido localizar son la bula papal de Clemente VI de 1342. El término “falifo” hace referencia a la mejor prenda que tuviera el cofrade que se entrega a la cofradía al morir. La cúpula y el museo del templo son dos elementos sobresalientes del templo.

La visita a Rionegro concluyó en el estudio museo de la pintora hiperrealista, Eva Mateos, quien presentó el significado de sus principales obras, y la pintura como expresión artística pero también como arteterapia personal y para los visitantes de su museo.