Puebla de Sanabria al completo con luces y música de Navidad

El concierto de Navidad de la Coral Tierras Alta de Sanabria Carballeda marcó, este sábado, el culmen de un fin de semana plenamente festivo, con Puebla como epicentro de visitantes y turistas. Por segundo fin de semana se colocó el cartel de “completo” en la restauración.

La iglesia de Nuestra Señora del Azogue se llenaba para presenciar la actuación de la coral polifónica que desgranó el repertorio musical navideño en medio de un ambiente festivo, dentro y fuera del templo. Con atención y aplausos, el público disfrutó de la música culta y popular que combinaron en su interpretación las voces curtidas la coral.

El silencio del templo solo se rompió cuando desde el coro se invitó a seguir al público a seguir el ritmo de “Feliz Navidad” con palmas. Hasta ese momento la atención se mantuvo canción a canción. “Din di rin din”, “Adestes Fideles”, “Nana al recién nacido”, “Gloria al recién nacido”, “Verbum caro” y “Haced pastores” y “Camina la Virgen pura”. Contratos, sopranos, tenores y bajos recibieron el aplauso del público al finalizar el concierto.

El silencio del templo durante el concierto tenía su contrapunto en la Plaza Mayor concurrida de visitantes, muchas familias que aprovecharon las fechas para recorrer el Conjunto Histórico lleno de cascadas de luces. La generación del 76 preparó el chocolate caliente con bizcochos para el público que se concentró en la plaza.

A la música de villancicos se sumó un “agarrao” de Rihonor, una jota “sanabresa” una muñeira de “Chanos” y “El mandil de Carolina” interpretadas a media calle por Darío “gaitero zamorano de Madridanos”, que después de marcar el baile en Triufé a los Visparros y Viellas se acercó a amenizar el baile en las calles de Puebla y miembros de “El sonido del ronco”.