Trece pueblos de Tierra de Campos renuevan el Voto de La Inmaculada

Villalpando ha vuelto a reunir a los trece pueblos de la Tierra de Campos que hace cinco siglos realizaron el primer voto a la Inmaculada Concepción del mundo.

El Día de la Purísima es, ante todo, una fiesta de devoción conmemorativo del hecho histórico que se vivía en la iglesia de San Nicolás de Bari el 1 de noviembre de 1466, cuando los pueblos de Villalpando, Quintanilla del Monte, Cotanes del Monte, Villamayor de Campos, Tapioles, Cañizo, Villar de Fallaves, Villárdiga, Prado, Quintanilla del Olmo, San Martín de Valderaduey, Villanueva del Campo y Cerecinos de Campos protagonizaban la promulgación del Dogma de la Inmaculada.

Foto de familia de las autoridades junto a la imagen de La Inmaculada / Cedida

El 8 de diciembre es, pues, un día fundamental para las gentes de la Tierra de Campos, legatarias de un episodio inmortalizado por el artista zamorano, Antonio Pedrero. Y este año también con la representación de "El Voto de Villa", que se realiza cada dos años en el altar mayor, a cargo de vecinos de Villalpando. Vestidos con las tradicionales capas castellanas, los actores fueron subiendo al escenario, primero Ramiro de Mazuela, quien fuera "alcaide" de Villalpando en aquel histórico 1466, con el notario Diego Fernández de Villalpando que daba fe del compromiso de cada uno de los 13 pueblos.

La fiesta ha comenzado con la procesión de la imagen de La Inmaculada colocada en el carruaje y arropada por los devotos, además de las autoridades, con el alcalde de Villalpando, Emiliano de la Puente, a la cabeza y acompañado de alcaldes, concejales de los trece pueblos del Voto, el diputado provincial de la zona, José Ángel Ruiz, o el teniente coronel de la Guardia Civil, Héctor David Pulido.

A continuación ha tenido lugar la misa solemne oficiada por el párroco Manuel Benito García. Este año la ofrenda floral ha sido realizada por el pueblo de Villanueva del Campo.