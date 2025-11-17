Nuevo reconocimiento para los emprendedores de Fermoselle: El Museo del Aceite, Premio de Excelencia Turística

Nuevo reconocimiento a los productos y emprendedores de Fermoselle. Esta vez es el Museo del Aceite de DourOliva el merecedor del premio al Mejor Oleoturismo con Experiencia Maridaje en los Premios a la Excelencia Turística 2025. Un logro que otorga reconocimiento nacional e internacional a la labor de esta empresa familiar que fusiona la tradición ancestral olivera con experiencias gastronómicas y culturales de vanguardia.

Es un premio a un proyecto que nace "de la pasión por nuestro pueblo, Fermoselle, y por su oro líquido: el aceite de oliva". Un compromiso de la familia Díez Ramos (Isabel Ramos, Tomás Díez y su hijo Alberto) con la recuperación de las tradiciones y el desarrollo turístico sostenible que ha llevado a esta empresa a poner en marcha el Museo del Aceite, la ultima almazara privada de Fermoselle.

El premio, que los impulsores del Museo del Aceite recogerán el próximo 11 de diciembre en una ceremonia que se celebrará en el Museo Picasso de Málaga, ha sido otorgado por la Gala Acción Social. Distingue cada año a las marcas y establecimientos que mejor representen la calidad, innovación, sostenibilidad y responsabilidad social dentro del sector turístico. Solo unas pocas entidades de toda España superan el filtro de selección, convirtiéndose así en un referente del turismo rural de calidad en el corazón de los Arribes del Duero.

Fermoselle inagura su Museo Aula de Formación y Catas para dar un valor extra al AOVE local / José Luis Fernández

"Es un espaldarazo a una empresa familiar que con mucho esfuerzo estamos sacando adelante" afirma Alberto Díez Ramos sobre este reconocimiento a un proyecto que nació el 27 de julio de 2024, DourOliva S.L, cuando abría las puertas del museo ubicado en la última almazara privada que existía en Fermoselle, cuyo origen data de 1808. Se trata de un proyecto que no solo busca conservar la maquinaria y el proceso tradicional de elaboración del aceite, sino también ofrecer a los visitantes "una experiencia única de oleoturismo y gastronomía en un entorno privilegiado" apuntan los promotores.

A través de una restauración respetuosa con la historia, el visitante puede recorrer mediante una visita guiada la antigua almazara, descubrir su funcionamiento y adentrarse en el legado olivarero de la comarca. Con una inversión de 220.000 euros, este proyecto "no solo nos ha permitido recuperar un patrimonio histórico, sino que también ha creado empleo y ha posicionado a Fermoselle como un referente del oleoturismo y gastronomía en Castilla y León".

El museo cuenta con un aula especializada donde se llevan a cabo catas gastronómicas, permitiendo a los visitantes degustar aceites, vinos, mermeladas y otros productos autóctonos de la zona. Otro de los pilares es la organización de cenas maridaje exclusivas en el museo.

Un reconocimiento que impulsa a Zamora y Fermoselle al mapa del turismo de excelencia, atrayendo a visitantes que buscan autenticidad y experiencias únicas en un entorno privilegiado.

La obtención de este premio, a menos de un año de la apertura del Museo, es el resultado de la pasión, el esfuerzo y la dedicación de una empresa familiar que ha logrado una propuesta única.

La gala de entrega del premio reúne a las entidades más influyentes del turismo español y donde Douroliva Museo del Aceite representará "con orgullo" a Zamora y a todo el territorio de los Arribes del Duero".