GALERÍA | Felipe VI y doña Letizia conocen las zonas incendiadas en Sanabria: las mejores imágenes de la visita real

Casa Real / Emma V. DíazVer galería >
Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.
