La Opinión de Zamora

GALERÍA | Felipe VI y doña Letizia conocen las zonas incendiadas en Sanabria: las mejores imágenes de la visita real

Casa Real / Emma V. Díaz

Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.

Los reyes de España saludan a los efectivos que luchan contra el fuego en Sanabria.

Casa Real

Los reyes saludan a vecinos de Sanabria en su llegada a San Martín de Castañeda.

Emma V. Díaz

Los reyes de España conocen el Centro de Interpretación del Románico en San Martín de Castañeda.

Casa Real

