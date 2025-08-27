GALERÍA | Felipe VI y doña Letizia conocen las zonas incendiadas en Sanabria: las mejores imágenes de la visita real Casa Real / Emma V. Díaz Actualizado: 27/08/2025 14:00 Ver galería > Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.

Los reyes de España saludan a los efectivos que luchan contra el fuego en Sanabria. Casa Real Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.

Los reyes de España saludan a los efectivos que luchan contra el fuego en Sanabria. Casa Real Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.

Los reyes de España saludan a los efectivos que luchan contra el fuego en Sanabria. Casa Real Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.

Los reyes de España saludan a los efectivos que luchan contra el fuego en Sanabria. Casa Real Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.

Los reyes de España saludan a los efectivos que luchan contra el fuego en Sanabria. Casa Real Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.

Los reyes de España saludan a los efectivos que luchan contra el fuego en Sanabria. Casa Real Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.

Los reyes de España saludan a los efectivos que luchan contra el fuego en Sanabria. Casa Real Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.

Los reyes de España saludan a los efectivos que luchan contra el fuego en Sanabria. Casa Real Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.

Los reyes de España saludan a los efectivos que luchan contra el fuego en Sanabria. Casa Real Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.

Los reyes de España saludan a los efectivos que luchan contra el fuego en Sanabria. Casa Real Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.

Los reyes de España saludan a los efectivos que luchan contra el fuego en Sanabria. Casa Real Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.

Los reyes saludan a vecinos de Sanabria en su llegada a San Martín de Castañeda. Emma V. Díaz Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.

Los reyes saludan a vecinos de Sanabria en su llegada a San Martín de Castañeda. Emma V. Díaz Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.

Los reyes saludan a vecinos de Sanabria en su llegada a San Martín de Castañeda. Emma V. Díaz Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.

Los reyes saludan a vecinos de Sanabria en su llegada a San Martín de Castañeda. Emma V. Díaz Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.

Los reyes saludan a vecinos de Sanabria en su llegada a San Martín de Castañeda. Emma V. Díaz Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.

Los reyes saludan a vecinos de Sanabria en su llegada a San Martín de Castañeda. Casa Real Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.

Los reyes de España conocen el Centro de Interpretación del Románico en San Martín de Castañeda. Casa Real Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.

Los reyes de España conocen el Centro de Interpretación del Románico en San Martín de Castañeda. Casa Real Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.

Los reyes de España conocen el Centro de Interpretación del Románico en San Martín de Castañeda. Casa Real Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.

Los reyes de España conocen el Centro de Interpretación del Románico en San Martín de Castañeda. Casa Real Los reyes de España visitan en Sanabria las zonas afectadas por el incendio de Porto. En la Casa del Parque del Lago de Sanabria han saludado a los profesionales del operativo que luchan contra el fuego, y en San Martín de Castañeda se han encontrado con vecinos de la zona damnificados.