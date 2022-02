La Plataforma por la Sanidad Pública de la Zona Básica de Corrales del Vino ha celebrado esta tarde una concentración en Fuentelcarnero.

Los vecinos han expresado en el acto la preocupación de los pueblos por el "deterioro" de la sanidad pública. "No es verdad que no haya médicos, sí que los hay lo que pasa es que no les poagan" apuntó uno de los asistenes. "Hay que exigir ser ciudadanos de primera".

"Si uno pide se logran cosas, es importantísimo que se nos vea" demandó otra de las asistentes al acto celebrado esta tarde. "Pagamos los mismos impuestos, queremos los mismo servicios" se podía leer en una de las pancartas.

En el acto se ha informado de la manifestación que se celebrará en Valladolid el próximo 26 de marzo convocada por todas las plataformas sanitarias de Castilla y León. Se ha abierto una lista para inscribirse en el autobús que partirá de Corrales del Vino.

Tras el acuerdo de una protesta semanal para reclamar una prestación sanitaria diga, se ha acordado que el próximo domingo 6 de marzo la concentración sea en Santa Clara de Avedillo.

Esta convocatoria se hace fija en la agenda zamorana, y se repetirá cada domingo, como ya sucede en otras Zonas Básicas de Salud, donde desde hace meses se repiten protestas de manera sistemática en defensa de la Sanidad, como Tábara, Pozoantiguo o Bermillo de Sayago.