El desfile de carrozas llena de color Santibáñez de Tera

No han faltado las ganas de pasarlo bien en las fiestas de Santibáñez de Tera por San Tirso. La programación festiva ha propuesto a vecinos y visitantes iniciativas para todas las edades y en las que no ha faltado la convivencia entre los participantes.

Uno de los grupos participantes en el desfile de carrozas. / E. P.

La comida popular en La Tablada y el desfile de peñas, el concierto de La Última Legión, la espectacular bajada por un supertobogán acuático de 75 metro o la verbena del grupo Cañón han sido algunos de los ingredientes de los festejos. Ha vuelto el desfile de carrozas con los coloridos disfraces. Cinco días intensos en los que vecinos y visitantes disfrutaron de actos tradicionales y otros consolidados en el programa festivo como la cena popular.

Santibáñez de Tera en fiestas. / E. P.