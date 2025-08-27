Festejos populares
El desfile de carrozas llena de color Santibáñez de Tera
Cinco días festivos con gran participación de vecinos y visitantes en honor a San Tirso
No han faltado las ganas de pasarlo bien en las fiestas de Santibáñez de Tera por San Tirso. La programación festiva ha propuesto a vecinos y visitantes iniciativas para todas las edades y en las que no ha faltado la convivencia entre los participantes.
La comida popular en La Tablada y el desfile de peñas, el concierto de La Última Legión, la espectacular bajada por un supertobogán acuático de 75 metro o la verbena del grupo Cañón han sido algunos de los ingredientes de los festejos. Ha vuelto el desfile de carrozas con los coloridos disfraces. Cinco días intensos en los que vecinos y visitantes disfrutaron de actos tradicionales y otros consolidados en el programa festivo como la cena popular.
