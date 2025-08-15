Castrogonzalo estrena una barredora eléctrica

El Ayuntamiento adquiere la nueva maquinaria con cargo a fondos europeos para ahorro energético

El alcalde de Castrogonzalo, junto a la barredora. | E. P.

El alcalde de Castrogonzalo, junto a la barredora. | E. P.

Eva Ponte

El Ayuntamiento de Castrogonzalo estrenaba ayer una nueva barredora. La adquisición de esta nueva maquinaria para mantener la limpieza en el municipio se ha llevado a cabo con la ayuda de los fondos europeos Next Generation dentro de la línea de ahorro energético. El coste ha sido de unos 290 euros, IVA incluido.

Barredora de Castrogonzalo.

Barredora de Castrogonzalo. / E. P.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents