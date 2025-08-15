Castrogonzalo estrena una barredora eléctrica
El Ayuntamiento adquiere la nueva maquinaria con cargo a fondos europeos para ahorro energético
El Ayuntamiento de Castrogonzalo estrenaba ayer una nueva barredora. La adquisición de esta nueva maquinaria para mantener la limpieza en el municipio se ha llevado a cabo con la ayuda de los fondos europeos Next Generation dentro de la línea de ahorro energético. El coste ha sido de unos 290 euros, IVA incluido.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- DIRECTO | Quinto día en el infierno: el viento complica la extinción del incendio de Puercas, descontrolado por la Culebra
- Los dos incendios van camino de batir el triste récord de la Sierra de la Culebra
- El incendio de Puercas, intencionado sin confirmación oficial: el aire impredecible lastra la zona
- Restablecida la circulación en la N-525 y la A-52 en Sanabria tras el corte por el incendio de Orense
- Se recrudece el incendio de Puercas a causa del viento: peligran Abejera y Riofrío de Aliste
- Dos heridos en la UCI y ocho pueblos desalojados por el incendio de Puercas
- Un vecino de Abejera se salvó refugiado en una alcantarilla
- El presidente de la Diputación de Zamora, con la manguera en primera línea de fuego: 'Soy más útil aquí