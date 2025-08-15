Castrogonzalo estrena una barredora eléctrica

El Ayuntamiento de Castrogonzalo estrenaba ayer una nueva barredora. La adquisición de esta nueva maquinaria para mantener la limpieza en el municipio se ha llevado a cabo con la ayuda de los fondos europeos Next Generation dentro de la línea de ahorro energético. El coste ha sido de unos 290 euros, IVA incluido.

Barredora de Castrogonzalo. / E. P.