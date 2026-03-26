El auge de la “educación en la sombra” que está transformando la enseñanza

Las clases particulares, conocidas en muchos casos como “educación en la sombra”, se han convertido en una herramienta cada vez más habitual para reforzar el aprendizaje de los estudiantes. Muchas familias recurren a ellas para ayudar a sus hijos a superar dificultades académicas o para preparar exámenes importantes cuando la enseñanza tradicional no logra cubrir todas sus necesidades.

De acuerdo con ElObservatorioSocial de Fundación "la Caixa", esta práctica es especialmente frecuente en países como España y Portugal, donde el apoyo educativo fuera del aula forma parte de la estrategia de muchas familias para mejorar el rendimiento escolar.

Un fenómeno cada vez más extendido

El análisis se basa en encuestas nacionales realizadas en 2024 a 2.500 hogares en España y 2.400 en Portugal, que permiten observar cómo funciona el mercado de las clases privadas desde una perspectiva sociodemográfica.

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Los resultados muestran que los estudiantes con bajo rendimiento académico, problemas de conducta o necesidades educativas especiales tienen muchas más probabilidades de recibir clases particulares. Esto indica que las familias utilizan este recurso como apoyo ante retos educativos específicos.

Tal y como se explica en ElObservatorioSocial de Fundación "la Caixa", el 25% de los estudiantes en España recibe clases privadas, frente al 20,1% en Portugal. La cifra crece especialmente en la educación secundaria superior, donde aproximadamente uno de cada tres estudiantes recibe apoyo externo.

Las asignaturas que más refuerzo necesitan

Las materias que concentran más clases particulares varían entre ambos países. En España, el inglés lidera claramente con un 52,7%, seguido de matemáticas con un 40,2%. En cambio, en Portugal la asignatura más demandada es matemáticas (68,4%), seguida de la lengua materna, portugués (45,8%).

Agencia ATLAS

Este patrón refleja distintas prioridades educativas y también la presión por acceder a carreras relacionadas con áreas STEM, donde las matemáticas tienen un papel fundamental.

El rendimiento académico influye en la demanda

Los datos muestran una relación clara entre el rendimiento escolar y el uso de clases particulares.

Según recoge ElObservatorioSocial de Fundación "la Caixa", los estudiantes que han suspendido alguna asignatura o repetido curso recurren más a este tipo de apoyo. En Portugal, por ejemplo, el 33,5% de los alumnos con suspensos recibe clases privadas, frente al 19,9% de quienes nunca han suspendido. En España, las cifras son 29,6% frente a 24,8%.

Un esfuerzo económico para muchas familias

El apoyo escolar también supone un gasto importante. El gasto medio mensual por estudiante alcanza los 97 euros en España y los 126,40 euros en Portugal.

Además, las familias con mayor capacidad económica invierten más en este tipo de refuerzo educativo: un 18% más en España y un 28% más en Portugal.

Tal y como apuntan en la Fundación "la Caixa", incluso hogares con dificultades económicas deciden pagar clases particulares para apoyar a sus hijos, lo que a menudo implica recortar gastos en otras áreas del consumo familiar.