Ranking de másteres MBA de España del curso 2025-2026

El Ranking de PortalMBA.es, que se publica desde hace 15 años, reconoce los másteres en administración y dirección de empresas, impartidos por escuelas de negocios y universidades de España, en base al comportamiento de los usuarios del portal a lo largo de todo el año.

Se puede consultar el ranking general de másteres MBA de España, y un ranking específico para cada una de las ocho categorías en las que están divididos los másteres: MBA posgrado para los programas orientados a recién licenciados, MBA Executive para los profesionales, MBA Universitarios cuando disponen de este título, MBA internacional con másteres orientados al trabajo en empresas con un perfil internacional, MBA Especializados, donde se encuentran los títulos de másteres en dirección centrados en áreas concretas, y en función de la modalidad de impartición, las categorías de MBA Online, MBA Madrid y MBA Barcelona.

El ranking de MBA de España, ofrece una información valiosa para ayudar a los alumnos ante una decisión tan relevante en su futuro profesional Javier Maldonado — Director de Portal MBA

Los másteres MBA premiados del curso 2025-26

En el top 3 tenemos que el primer máster MBA del curso 2025-26 en el ranking general de PortalMBA es el Máster Executive en Dirección y Administración de Empresas (MBA) de EAE, con título de la Universitat de Barcelona (UB-IL3), disponible en modalidad online y semipresencial en Madrid y Barcelona. En segundo lugar, se encuentra el Global MBA con especialización en Finanzas del Instituto de Estudios Bursátiles IEB, en modalidad online. Y el tercer puesto lo ocupa el Máster MBA Sports Management de Unisport en modalidad online.

En cada una de las categorías del ranking, han resultado destacados en primer lugar los siguientes másteres en dirección de empresas: en MBA posgrado el MBA Online en Dirección General de IEP, en MBA Executive el Master Executive en Dirección y Administración de Empresas MBA de EAE, en la categoría de MBA Universitarios el MBA Online de la Universidad Isabel I, en MBA internacional el Máster en Administración y Dirección Internacional de Empresas de Bureau Veritas, dentro de los MBA Especializados el Máster MBA Sports Management de Unisport, y en las categoría de MBA Online el Master Executive en Dirección y Administración de Empresas MBA de EAE, en MBA de Madrid el de la Cámara de Comercio de Madrid y en MBA Barcelona el Master Executive en Dirección y Administración de Empresas de EAE.

Puedes consultar el top 3 de cada categoría en PortalMBA.es