Cómo bajar la temperatura sin gastar electricidad: el nuevo material que enfría bajo el sol

El consumo energético asociado a la refrigeración representa actualmente cerca del 20 % del consumo mundial de electricidad y se espera que esta demanda siga aumentando durante las próximas décadas. Ante este escenario, investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han desarrollado un nanomaterial capaz de enfriar superficies bajo la radiación solar sin necesidad de consumir electricidad.

El trabajo ha sido realizado por el grupo Functional Nanoscale Devices for Energy (FINDER), del Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC, y los resultados se han publicado en la revista Nanophotonics. La tecnología todavía se encuentra en fase de desarrollo.

Un material que expulsa el calor hacia el exterior

La investigación se basa en la refrigeración radiactiva pasiva diurna, un fenómeno físico por el que determinados materiales pueden disipar calor hacia el exterior en forma de radiación infrarroja sin necesitar un aporte energético.

Para conseguirlo, el material debe reflejar la mayor parte de la radiación solar para evitar calentarse y emitir con gran eficacia el calor acumulado en una región del espectro situada entre 8 y 13 micrómetros. Esta zona permite que la atmósfera deje escapar la radiación térmica hacia el espacio.

Los investigadores utilizaron fluoruro de polivinilideno (PVDF), un polímero con una elevada capacidad para emitir calor en el infrarrojo. Mediante moldes nanoporosos de óxido de aluminio anodizado pudieron fabricar nanoestructuras tridimensionales y controlar su geometría interna.

Cristina Vicente, investigadora del Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC, señala que estos polímeros reúnen propiedades adecuadas para este uso, entre ellas su capacidad para emitir calor en el infrarrojo, su resistencia a la radiación ultravioleta y su estabilidad frente a la humedad.

Hasta 12,9 ºC menos bajo el sol

Los investigadores sometieron el material a distintos procesos de enfriamiento y a un tratamiento con radiación ultravioleta destinado a aumentar su reflectancia solar mediante el blanqueamiento del material.

Los ensayos se realizaron durante el verano de 2025 en la azotea del Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC, en Tres Cantos (Madrid). En las condiciones más favorables, con días cálidos, secos y con elevada radiación solar, el material consiguió reducir la temperatura hasta 12,9 ºC respecto a una muestra de referencia sin recubrimiento.

El trabajo plantea que este método de fabricación puede adaptarse a procesos industriales y abre nuevas posibilidades para desarrollar materiales destinados a cubiertas y fachadas de edificios, dispositivos electrónicos, vehículos o sistemas de gestión térmica personal.

Los investigadores señalan que el objetivo es contribuir a reducir la necesidad de refrigeración activa y, con ello, el consumo energético y las emisiones asociadas al uso del aire acondicionado.