Si te has planteado en algún momento trabajar en el Reino Unido, ahora tienes la oportunidad

Monitores de apoyo para niños y jóvenes, chefs y personal de cocina, buscan sus candidatos para el Reino Unido. En esta noticia te damos la información y puedes registrate.

Además se precisan operarios de envasados, técnicos de mantenimiento, conductores, asesores energéticos, electricistas, ingenieros, € Ofertas de empleo en Zamora para que encuentres trabajo.



GRUPO IMAN selecciona:

Operario/a de envasado Toro

Publicado: 03/02/2020

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

– Salario 10.000€ -15.000€.

En Iman Temporing buscamos operarios/as de producción para trabajar en una importante fábrica situada en Toro, Zamora.

Las funciones que va a desempeñar son:

-Control de la línea a la salida de los productos.

-Aprovisionamiento de cajas y embalajes. Colocación de cajas en la cinta para preparar el pedido.

Se requiere:

-Envasado de productos terminados.

-Formación de palets y traslado al almacén.

Se ofrece:

-Jornada completa.

-Turnos rotativos de mañana, tarde y noche.

-Horario de lunes a domingo con los descansos establecidos por ley.

-Disponibilidad de incorporación inmediata.

-Disponibilidad horaria para trabajar en turnos de mañana, tarde y noche de lunes a domingo.

-Valorable: experiencia previa como operario/a de producción, carnet de manipulador de alimentos, carnet de conducir y coche propio .

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a de envasado Toro

Técnico/a de Mantenimiento Electromecánico para Toro

Publicado: 30/01/2020

– 3 vacantes.

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

– Salario 15.000€ -20.000€.

Buscamos electromecánicos/as y técnicos/as de mantenimiento para reconocida empresa de alimentación. El trabajo consiste en el mantenimiento de la línea de producción y en garantizar el cumplimiento de las ordenes de trabajo del encargado del correspondiente turno.

Formación:

– FP Superior en Electromecánica o rama técnica (formación mínima exigible)

-Grado en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electromecánica o ingenierías afines.

Se ofrece:

– Contrato temporal

– Horario a turnos rotativos de mañana, tarde y noche

– Salario según convenio

– Formación y desarrollo profesional en compañía multinacional.

Disponibilidad de incorporación inmediata.

Disponibilidad horaria para trabajar en turnos de mañana, tarde y noche de lunes a domingo.

FP Superior en Electromecánica o rama técnica (formación mínima exigible)

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Mantenimiento Electromecánico en Toro



Grupo Aliaguilla selecciona:

Conductor/a trailer en Benavente

Publicado: 28/01/2020

Nos gustaría que formaras parte de nuestra flota, como conductor/a de trailer frigorífico para rutas nacionales. Somos una empresa dedicada a la logística y transporte de frutas y verduras, con más de 20 años de experiencia en el sector.

Buscamos una persona residente en Benavente o alrededores para que se encargue de la distribución de la mercancía en rutas Benavente- Galicia, Asturias y Madrid, cuyo objetivo prioritario sea asegurar y maximizar el resultado de los trayectos, cumpliendo las expectativas de nuestros clientes.

Te ofrecemos:

– Contrato de carácter estable en una empresa líder en el sector

– Salario fijo + dietas

– Rutas nacionales con salida desde Benavente

Disponibilidad horaria de Lunes a Domingo en turnos diurnos y nocturnos

Tener en vigor los carnets C+E, CAP, Tarjeta Tacógrafo Digital

Experiencia demostrable como conductor de tráiler en ruta nacional

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conductor/a trailer en Benavente







Monitores de apoyo para Cambridgeshire, Inglaterra para Zamora

Publicado: 13/02/2020

– 80 vacantes.

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

– Salario 20.000€ -20.000€.

Buscamos monitores de apoyo -Support Workers- para trabajar con niños y jóvenes con necesidades educativas especiales para nuestros centros ubicados en Meldreth, en el condado inglés de Cambridgeshire

Condiciones

Salario inicial de 17.750 libras brutas anuales (aproximadamente unos 20.000 euros anuales)

Jornada completa

El centro facilita el alojamiento a los candidatos seleccionados por coste aproximado de 350 libras mensuales.

El centro apoya al candidato en la gestión del Insurance Number (Número de la Seguridad Social) y apertura de cuenta bancaria.

Requisitos

Cualquier calificación adecuada para la atención social; no llamaremos a aquellos candidatos que no cumplan con este requisito.

Inglés alto y fluido hablado y escrito. Un B2 es el mínimo requerido, aunque no pedimos certificado. Pero sí se hará una preentrevista por Skype.

La experiencia en el sector es muy valorable pero no es necesaria siempre y cuando el candidato cumpla el requisito número

La buena comunicación y capacidad de escucha;

Habilidades de trabajo en equipo;

Capacidad para relacionarse bien con jóvenes y adultos

Ser ciudadano de la Unión Europea

Incorporación: está prevista para inicios de 2020.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Monitores de apoyo para Cambridgeshire, Inglaterra en Zamora

Chefs y personal de cocina-REINO UNIDO para Zamora

Publicado: 13/02/2020

– 20 vacantes.

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

Reino Unido demanda un gran número de profesionales de la cocina. Chefs, sous chefs y ayudantes.

mevoyalextranjero.com cuenta siempre con vacantes para estos profesionales en hoteles de todo el país. Si eres un profesional de este sector, tienes un nivel intermedio de inglés y te apetece un cambio de vida, ésta puede ser tu oportunidad.

Condiciones del puesto

Salario que ronda entre los 19.000 y 22.000 libras anuales. Algunos hoteles pueden ofrecer un sueldo superior a aquellos candidatos con años de experiencia.

Jornada completa

Todos los hoteles facilitan alojamiento a un precio asequible y descontado de la nómina

Requisitos

El candidato debe tener mínimo un nivel inglés hablado de B1. Se hará preentrevista por Skype.

Experiencia y/o formación en el sector es valorable.

Ser ciudadano de la Unión Europea y tener el pasaporte vigente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Chefs y personal de cocina-REINO UNIDO en Zamora



ISLA SOLAR TECNOLÓGICA, S.L. selecciona:

COMERCIAL EN ENERGIA FOTOVOLTÁICA para Toro

Publicado: 22/01/2020

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de COMERCIAL EN ENERGIA FOTOVOLTAICA en Toro

ELECTRICISTA para Toro

Publicado: 22/01/2020

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ELECTRICISTA en Toro

INGENIERO ELÉCTRICO para Toro

Publicado: 22/01/2020

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de INGENIERO ELECTRICO en Toro



Energy asesorías selecciona:

Trabajo asesor energético para Zamora

Publicado: 27/01/2020

– 5 vacantes.

– Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Trabajo asesor energético en Zamora

Ofertas de empleo en Zamora.