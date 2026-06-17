Así es el spot promocional de la feria taurina de San Pedro 2026 en Zamora

Todo listo para la feria taurina con motivo de las Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora, un evento que saca pecho a través de un spot que reivindica la tauromaquia, sobre todo, entre la juventud.

La pieza audiovisual, que tira de las emociones, aspira a ser una declaración de intenciones en la sociedad para demostrar que "la afición y la feria están más vivas que nunca en Zamora", apuntan desde Tauroemoción.

FECHAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO

A través de una conversación distendida entre amigos en pleno corazón de la ciudad, "el vídeo invita a hablar y a descubrir los toros como enseña de nuestra tierra que pone en marcha las emociones y que hace latir el corazón".

Puedes verlo aquí:

El spot pone el foco en las sensaciones que despierta la tauromaquia entre los habitantes de Zamora.

Cita clave en el calendario festivo

La pieza también coloca a la feria taurina como una de las citas más importantes del calendario festivo de la ciudad. Con esta producción, Tauroemoción, empresa gestora del coso zamorano, reafirma su compromiso "con la promoción de la ciudad, de sus fiestas, de sus valores y de una tradición que forma parte de su identidad, mirando al futuro sin olvidar el momento presente".

La puesta de largo de la feria de 2026 se celebrará en el teatro Ramos Carrión de la capital zamorana el próximo martes 21 de abril a partir de las 20.00 horas.

Tauroemoción presentará así ante la sociedad zamorana los festejos de la segunda feria que organiza en al capital, tras haber desembarcado "con éxito" en la ciudad en las Ferias y Fiestas de San Pedro de 2025. Asimismo, se hará entrega del I Premio "Andrés Vázquez" y se llevará a cabo un homenaje al banderillero zamorano Javier Gómez Pascual en la temporada de su retirada.