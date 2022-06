“Yo soy los brazos, todo lo demás corresponde a Miguel Manzano”

Ana Robles Román dirige el grupo Alollano. La profesional de la música toma el relevo del maestro Miguel Manzano y debuta al frente del colectivo en un concierto el lunes día 26 en la plaza de la Catedral, una actividad enmarcada dentro de las Ferias y Fiestas de San Pedro.

–¿Cuál es su relación con la música?

–Se remonta a mi niñez. Estudié el Grado Profesional de Música por libre porque entonces no existía conservatorio en Zamora, y posteriormente Lenguaje Musical, Pedagogía Música y Musicología, logrando Premio Extraordinario con un trabajo sobre la música de los maestros de capilla de la Catedral de Zamora, en concreto sobre, Alonso Tomé de Cobaleda, que vio la luz en el IEZ Florián de Ocampo. Desde hace varios años trabajo en el Conservatorio Profesional del Salamanca.

–¿Cómo comienza su relación con Alollano?

–Llevo en el grupo desde hace más de diez años. Yo era ya amiga de Miguel Manzano porque había estudiado con él folclore en el Conservatorio Superior de Salamanca y previamente fui alumna suya de bandurria en el Amor de Dios, siendo una niña, y también fui alumna de coro en la academia que tuvo. En una ocasión fuimos a acompañar a Alollano, no tenían muchas voces y me propuso que me pusiera yo. Yo estaba muy orgullosa. Recuerdo que llamé a todo el mundo porque para mí es una referencia. Ya “Voces de la tierra” se escuchaba en mi casa. Yo estaba muy acostumbrada a escuchar las armonías de Miguel Manzano y reconocía su música sin saber que era suya porque es una música muy rica en colores. A mí me gusta la armonía, saber cómo se hacen las cosas... no me gusta estar sobre un escenario, pero me metí en Alollano para aprender y estos años he aprendido muchísimo.

–Se implica en el grupo, pero ¿Cómo ha sido su evolución dentro de la formación?

–He pasado por todas las voces de todos los instrumentos porque he sido un poco el comodín para intentar ayudar en lo que podía. (Risas). Han sido muchas horas de estudio. Manzano te dice que es fácil, pero luego las partituras de los instrumentistas no son nada sencillas. Con el parón por la pandemia hemos tenidos muchos cambios.

–¿Cuáles?

–Además del cambio en la dirección, se han desligado la mitad de los instrumentistas. La pandemia ha supuesto un cambio, un impasse. Cuando irrumpió yo acaba de asumir la dirección y los días previos a que nos confinaran, me negué a seguir ensayando porque en los coralistas hay personas con una edad. Hemos retomado los ensayos este año. Habitualmente ensayamos en las instalaciones del Corazón de María, en un espacio que hemos equipado nosotros completamente, y como no podía acceder a los centros personal que fuera de ellos, el párroco de María Auxiliadora nos facilitó una sala, pues hasta hace unas semanas no hemos podido volver a nuestro local habitual de ensayo.

–¿Cómo fue ese retomar los ensayos?

–Vi que la gente estaba muy emocionada e ilusionadísima. Pensé que al no estar Miguel iban a estar desanimados.

–El relevo ¿Cómo se ha producido?

–Fue de una manera muy natural. Antes de la pandemia empecé a dirigir con Miguel Manzano a mí lado, aconsejándome. Él ahora lo ha dejado y está tranquilo y yo también porque sé que siempre puedo recurrir a él.

En esta nueva etapa la mitad de los instrumentistas son nuevos

–¿De qué manera se lo propuso?

–Me dijo que iba a relevarle un día que estábamos en su casa muy tranquilos y no hubiera sido capaz de decirle que no. Recuerdo que se acercó y me dijo que quería hablar conmigo. Me dijo que quería que le relevara, pues ya no podía estar con los focos, se le fatigaba la vista y… estaba cansado. Me dijo que iba a estar detrás de mí y que poco a poco iba a asumir yo la dirección de Alollano. Y así ha sido. Yo siempre digo que soy los brazos, todo lo demás es de Miguel Manzano. La dirección no puede ser igual, pero hemos intentado pulir las voces y hemos tenido que buscar nuevos instrumentistas, lo cual fue un reto.

–¿Resultó complicado?

–Sí porque tenían que ser personas que residieran en Zamora o cerca para poder ensayar y hemos tenido una suerte increíble. En esta nueva etapa la mitad de los instrumentistas son nuevos. Nos faltaban dos teclistas, dado que yo hasta ahora era uno, y una flauta. Me llamaba mucha gente, pero yo soy consciente de que hay que trabajar mucho el repertorio. Les mandaba una partitura con el midi para que se dieran cuenta de que lo conllevaba y muchos se echaron para atrás. Fernando Barba, que es el flautista, en cuanto supo que necesitábamos uno, nos dijo que contáramos con él. Los dos teclistas son profesores en los conservatorios de Salamanca y Segovia, respectivamente y me dieron mucha confianza sin casi oírles, por el bagaje que tienen y sus funciones en conservatorios superiores. El grupo está muy compacto y el coro también está muy cómodo con ellos. Alollano va a seguir sonando igual y, sobre todo, no nos ha faltado ni una voz. El color de las voces es lo que caracteriza a este grupo.

Miguel Manzano siempre estará vinculado a Alollano, somos una parte de él

–¿Qué repertorio van a defender?

–Queremos tocar todos los palos. Tenemos la música popular, pero también tenemos el repertorio de Navidad, las canciones típicas de Europa y la pastorada leonesa, que editamos y que queremos volver a tocarla en conciertos. También tenemos la música de Semana Santa, que es una preciosidad y que nos gustaría editar en un disco. La instrumentación que Manzano ha hecho es como se hacía en el Barroco y es una maravilla.

–¿Uno de sus objetivos sería grabar ese disco?

–Sí, pero depende de lo que quiera hacer Manzano. Y tenemos ya grabado parte de un disco dedicado a Sayago. En todo eso la última palabra la tiene Miguel Manzano y su familia porque el repertorio es extraído del tradicional, son las tonadas que él recogió en los 60 y la armonización la hizo él. Miguel Manzano siempre estará vinculado a Alollano, somos una parte de él. Miguel Manzano es etnomusicólogo, compositor, escribió la importante obra de música religiosa “Salmos para el pueblo” y somos una parte de él, pues quiso que la música llegara a oídos de la gente arreglada, bien acompañada de instrumentos.

–Para usted ¿qué supone asumir las riendas de Alollano?

–Es un gran desafío y muchísimo trabajo porque tienes que estudiar todas las voces y todas las partituras. Es una responsabilidad tremenda. Se me va quitando el susto porque veo que todo va funcionando. He logrado que las voces se hayan encontrado seguras.

–En las fiestas de San Pedro tienen un concierto el día 26 en la plaza de la Catedral, su debut como directora ante público, pero ¿tienen algún concierto más?

–Tenemos pensado alguna actuación, pero no hay fechas concretas. He hablado con Manzano sobre la posibilidad de captar voces jóvenes a través del Conservatorio de Zamora quizás, ofreciendo un concierto allí, una propuesta que le ha ilusionado.