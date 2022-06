14 bandas de Zamora participan en la VII edición de Mubaza Fest, enmarcado dentro de las Ferias y fiestas de San Pedro y que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Zamora. En esta nueva cita las ubicaciones seleccionadas corresponden a la bajada de San Martín y a la plaza del Seminario, el sábado 25 y el miércoles 29 de junio.

Grupos de rock, soul pop, rap, heavy metal, surf music, grunge, rock&roll y un par de bandas tributo forman parte del cartel de esta nueva edición que retoma su estructura clásica.

Además, el festival recupera algunas de las actividades complementarias como un taller de creación musical para la que es necesario inscribirse @mubaza.zamora, y también la comida asociativa y el montaje de una barra en San Martín para dispensar bebidas el día 25 de junio

Los conciertos previsto el sábado día 25 los inicia Ana Maes, a las 12.30 horas, tras los que tocará Musikeo, con música infantil y para todas las edades. Por la tarde, a las 17.30 horas, corresponderá el turno a Augusto González con “Katxarrismos” y desde las 19.00 se sucederán en el escenario Sadia, Ninchi Surf System y Mookie Blaylock, que realiza un tributo a Pearl Jam, y a las 23.00 horas Riders on The doors, un tributo a The doors. Pasada la media noche tocará Drokan y un colectivo de dj.

El día de San Pedro, en la plaza del Seminario, tocarán Calle 61 y Aullidos en la sesión vermú para a partir de las 18.30 horas subirse al escenario Trémolo Music, The Funky Yankees, Yo y Peter Pan y Kirson.

Durante las dos jornadas se venderán papeletas, a precios populares, para un sorteo de una guitarra firmada y entre actuación y actuación está prevista la presencia de Pumuky.

“Los conciertos de las mañanas están más pensados para todos los públicos, mientras que los de la noche están planteados para un público integrado por adultos”, explica el presidente de Mubaza, Manuel Pérez.

La Asociación Cultural Músicos y Bandas de Zamora, puesta en marcha en 2015, cuenta con 200 socios pertenecientes a casi 50 bandas, detalla el vocal del colectivo Alfonso Martín, mientras que el tesorero Diego Martín asegura que “hemos intentado que estos dos años ningún grupo se haya quedado sin tocar”.