Estas son las actividades programadas para el sábado 25 de junio en las Fiestas de San Pedro de Zamora.

- 11:00 a 14:00 horas. Parque infantil y juvenil. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

- 12:30 horas. MUBAZA FEST 2022 Ana Maes, Musikeos.

- 16:00 horas. Katxarrismos: taller creación de instrumentos reciclados. Actividades y entretenimiento peque MUBAZA. Lugar: Parque de San Martín.

- 17:00 horas. GYMKANA PARA PEÑAS. Gymkana “San Prix 2022”. Ven a la Ciudad Deportiva a divertirte y lograr que tu Peña quede en los primeros puestos en un despliegue de juegos de habilidad, lanzamiento, contacto, aventura, puntería y numerosas pruebas sorpresa... Habrá varios trofeos y premio para el ganador. Lugar: Ciudad Deportiva.

- 18:00 a 21:00 horas. Parque infantil y juvenil. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

- 18:00 horas. MUBAZA FEST 2022. Sadia, Ninchi Surf System, Mookie Blaylock, Riders on the Doors, Drokan y Mubazers Dj Collective. Lugar: Parque de San Martín.

- 20:00 horas. DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS A CARGO DE LOS GRUPOS PLAZA NUEVA Y CAPITONIS DURII. Recorrido: Se inicia en la Fundación Rei Afonso Henriques para continuar por Av. Nazareno, P. de Piedra, Av. del Mengue, C/ Puente, C/ Zapatería, C/ Balborraz, Pza. Mayor, Plazuela de San Miguel, C/ Ramos Carrión, Alfonso XIl, Pza. Santa Lucía, C/ Puente, Puente de Piedra, Av. del Nazareno para finalizar en la FRAH.

- 20:00 horas. Inauguración de la exposición “El paisaje monocromático”. Lugar: Avenida Cardenal Cisneros 27.

- 20:00 horas. INAUGURACIÓN “L” FERIA DE LA CERÁMICA Y ALFARERÍA POPULAR. Del 25 de junio al 29 de junio. Actuación de Aula de Folklore “La Morana”. Lugar: Pza. Viriato y Pza. Claudio Moyano + Patrocina: Caja Rural.

- 20:30 horas. “TÚ, POR POCO. YO, POR MENOS” La Tijera Teatro. Entradas: 10 € + Lugar: Teatro Principal.

- 21:00 horas. MUDANZA DE MÚSICA, BAILE E INDUMENTARIA TRADICIONAL. Pasacalles y actuaciones de los grupos de baile y pandereta del AULA DE FOLKLORE LA MORANA. Recorrido: Pza. de Viriato, Pza. Mayor, Pza. Sagasta, C/ Santa Clara y Pza. de la Marina.

- 22:00 horas. XVI CONCURSO DE KARAOKE CIUDAD DE ZAMORA. Lugar: La Marina.

- 22:30 horas. “L” FESTIVAL DE FLAMENCO. Lugar: Plaza de la Catedral. Presenta: Ana Pedrero Rojo. Cante: Marina Heredia y su grupo, El Pele y Rancapino Chico. Toque: José Quevedo “El Bolita”, Niño Seve y Antonio Higuero. Baile: Cía. Paula Rodríguez. Entradas: Anticipada: 30 € + Taquilla: 35 € Puntos de Venta: Caja Rural (oficina principal), Cristalería Eurocris y Caseta Plaza de Castilla y León.

- 23:30 horas. ORQUESTA LA SEÑAL. Lugar: Plaza Mayor.