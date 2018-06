Fiestas de San Pedro en Zamora: "Un cartel para no acordarnos de Morante"

El mundo taurino zamorano comenzó el año 2018 con una noticia importante. Morante de la Puebla había incluido Zamora en su gira de vuelta a los ruedos tras anunciar su retirada temporal en agosto del año pasado. Estaba, según decían las publicaciones especializadas, hecho. Morante, y todo lo que arrastra, volvería a Zamora después de la tarde en la que la afición le entregó una corona (literal) tras de cortar una oreja a su segundo toro. Finalmente las negociaciones no fructificaron y no, el diestro de La Puebla del Río no estará este año en Zamora. "Hace quince días no teníamos cartel. Pero nos hemos esforzado", aseguraba ayer el empresario de la plaza de Zamora, Carlos Zúñiga, durante la presentación del mini ciclo de San Pedro de este año, para "crear el mejor cartel posible". Un cartel, en definitiva, "para no acordarnos de Morante".

Muy bien tiene que ponerse la tarde para que los deseos de Zúñiga se cumplan. Pocos toreros hay capaces de que un aficionado se olvide de Morante, pero los tres que se anuncian en Zamora están entre los nombres que se deben tener en cuenta. Están entre los que pueden conseguirlo. Como ya se filtró esta semana -por tanto, eliminado el componente de sorpresa en la presentación de los carteles de este año en lo que refiere a la corrida de toros- el día de San Pedro de este año torearán en Zamora Julián López "El Juli", Alejandro Talavante, y Andrés Roca Rey. Los toros serán de la ganadería salmantina de El Pilar.

La presentación de los carteles también sirvió para completar la terna del festejo de rejones, programado para el domingo primero de julio. Comparecerán en Zamora Andy Cartagena, Diego Ventura y Joao Moura hijo con toros de Canas Vigoroux. Ambos festejos están programados para la poco habitual hora de las siete y cuarto de la tarde. Por último, cabe destacar que el 24 de junio se celebrará un concurso de recortes, fuera de abono.

La afición espera que, este año sí, Talavante y Roca Rey hagan el paseíllo en el coso zamorano. El peruano fue incapaz, el año pasado, de recuperarse de una cogida sufrida unos días antes en la plaza de Badajoz y el extremeño se escudó en "un traumatismo en la mano derecha" para caerse del cartel horas antes de la corrida. Sustituyeron entonces Antonio Ferrera y el francés Sebastián Castella, cuya faena a Gironero, del Puerto de San Lorenzo, todavía se recuerda. Por su parte, Diego Ventura repite este año tras cortar una oreja en 2017 compartiendo cartel, precisamente, con Ferrera y Castella en una corrida de toros mixta.

Cariño de la afición

La presentación de los carteles se llevó a cabo en la iglesia de La Encarnación, que se quedó pequeña para acoger a las decenas de aficionados que acudieron al acto. Fue la consecuencia del llamamiento de traer a Zamora al conocidísimo periodista taurino Manuel Molés y al torero de Villalpando Andrés Vázquez, que atesora el cariño de la afición de la capital y de la provincia. La presentación, de hecho, sirvió como marco para que los aficionados arroparan a Vázquez, que incluso se levantó del asiento para agradecer las muestras de afecto después de recordar, con Molés, algunos de sus más importantes logros y anécdotas curiosas. Participó también en la presentación del diputado José Luis Prieto Calderón, quien animó a la empresa gestora de la plaza, Circuitos Taurinos, a apostar por una feria más amplia una vez conseguido el primer objetivo: traer a Zamora a algunos de los máximos exponentes del toreo.