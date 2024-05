Esto es lo que tienes que hacer si no encuentras tu coche en un aparcamiento

A todos -casi todos- nos ha pasado alguna vez. Salir de un centro comercial y meterte en un estacionamiento de grandes dimensiones y no encontrar el coche. En ese momento por más que miras no ves nada y casi todos los coches te parecen iguales. Es cuando sacas la llave de tu vehículo y te empiezas a pasear con ella por todos los pasillos a ver si suena la flauta y se abre el tuyo. ¿Sabes que hay una manera más fácil para que esto te funcione de forma más afinada?

Quizá te llame la atención pero prueba y verás que funciona.

La llave: dónde colocarla

Si por más que le das a la llave no escuchas el ruido de apertura de tu coche, no desesperes. Eso se deve a que tu vehíclo está mucho más lejos de lo que pensabas. En ese caso, prueba esto: coge la llave de tu turismo y colócaba a la altura de tu barbilla. Prueba ahora. Si aún así no lo logras, súbela aún más, a la altura de tu cabeza o incluso un poco por encima. La onda llegará muchísimo más lejos, te lo prometemos. Si ni aún así lo consigues, cambia de pasillo. Estás demasiado lejos de tu objetivo.

Vado permanente

Si eres de los que suele aparcar en un vado permanente porque "solo van a ser unos segundos y al pitar lo escucho", ten cuidado. En los últimos años te habrás fijado al ir con tu coche por la ciudad que han aumentado los vados permanentes debido a que cada vez se construyen más viviendas unifamiliares y a una mayor demanda de aparcamiento en los centros urbanos.

El Real Automóvil Club de España (Race) ha informado de la importancia de esta señal. “Como cualquier señal, el vado permanente tiene unas normas que deben cumplir tanto los conductores como los propietarios que lo solicitan”. Si no das con quien ha aparcado en tu vado, el siguiente paso que debes hacer es llamar a la grúa municipal para que retire el vehículo que impide el acceso a tu vivienda. Si la zona donde estás es remota, te tocará llamar a la Policía para que realicen una denuncia, y de ellos dependerá si pueden llamar a una grúa o no. En tal caso, te tocará esperar hasta que aparezca el dueño del vehículo denunciado.