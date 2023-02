De cara a este 2023, se prevé la llegada de nuevas señales de tráfico a las carreteras españolas. Los ministerios del Interior y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana trabajan en distintas modificaciones del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, en materia de señalización de tráfico.

Nueva señal

Esta nueva señal que hasta ahora no existía, puede ser muy importante. Es más, quizás la hayas visto y no sepas el significado. No te preocupes, te lo contamos:

Se trata de la señal P-33 que advierte del peligro por la proximidad de un tramo en que la circulación se ve dificultada por una pérdida notable de la visibilidad debida a niebla, lluvia, nieve, humos, etc.