La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, será la encargada de clausurar la nueva edición de eWoman, el evento organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA que el próximo jueves, 23 de noviembre, ensalzará el valor de la mujer en la sociedad zamorana .

–¿Qué aportan eventos de este tipo que ensalzan el valor de la mujer en la sociedad?

–Iniciativas como eWoman ayudan, sobre todo, a visibilizar a la mujer en diferentes sectores, a poner en valor a mujeres referentes.

–¿Son todavía necesarios este tipo de actos, quizás más en provincias como Zamora?

–Cualquier evento que ponga de relevo a la mujer es buena, tanto en Zamora como en todas las provincias de la Comunidad. Si ayuda a dar visibilidad al talento, siempre es positivo.

Valores en femenino

–¿Qué aporta lo femenino en Zamora, cuáles son los valores que más destacaría de la mujer de aquí?

–Aporta el conocimiento y la forma de ver la vida y de enfocar los problemas del 50% de la población. Proporciona creatividad, trabajo, especialmente en una provincia tan rural como es la de Zamora. Y también aporta la sabiduría, el mantenimiento de la vida de nuestros municipios. Hablamos mucho de demografía, pues las mujeres somos necesarias en el medio rural para fijar esa población. Muchas ya van teniendo su propio negocio y cada vez se van introduciendo más en sectores que están muy masculinizados, como agricultura o ganadería. Son mujeres emprendedoras, muy preparadas y que apuestan por quedarse en sus pueblos.

–Lleva muchos años en política, ¿es uno de los sectores donde quizás la mujer ya tiene un espacio tan amplio como el hombre?

–Evidentemente, cada vez va habiendo más mujeres en política, pero también es un sector en el que hay que seguir rompiendo barreras, en el que hay que continuar esforzándose y trabajando para romper esos techos de cristal. Somos más, se nos visibiliza más, pero, todavía, en este ámbito, al igual que en el resto, queda mucho por hacer.

Apostar por la igualdad

–Desde la Consejería de Familia, ¿qué líneas de actuación se llevan a cabo para luchar por la deseada igualdad?

–Tenemos muchos campos de actuación. Por un lado, debemos fijarnos en las mujeres más vulnerables, a quienes les es más difícil acceder al mercado laboral. Para ello, contamos con el Programa PEMCYL, con una línea específica para las víctimas de la violencia de género, para que recuperen su autonomía y vuelvan a su vida de manera normalizada. El año pasado, destinamos 200.000 euros, a través de los que apoyamos a 311 mujeres de toda la Comunidad. 133 de ellas han encontrado un empleo por cuenta ajena y 26 han empezado un proceso formativo. Han participado 106 mujeres víctimas de violencia de género, de las que 39 han comenzado a trabajar y 9, a formarse. Por otro lado, trabajamos hacia el ascenso profesional de la mujer, para que vaya rompiendo los techos de cristal. Por ello, se han puesto en marcha unas subvenciones por valor de medio millón de euros destinadas a incentivar a las empresas de menos de 500 trabajadores para que asciendan profesionalmente a las mujeres, con las mismas oportunidades que el resto de la sociedad. Se trata de ayudas directas de 2.000 euros por aumento de categoría, que pueden alcanzar los 2.800 si se realizan en sectores poco feminizados. Hemos recibido 283 solicitudes y, de ellas, casi un tercio procede del medio rural.

–¿Es necesario incentivar así el empleo femenino?

–La mayor desigualdad hoy día se produce a través del empleo. Por ello, seguimos trabajando con las empresas. En este ámbito, hay dos líneas de actuación: por un lado, tenemos el Distintivo Óptima, cuya finalidad es reconocer públicamente a aquellas empresas y entidades que van más allá del cumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de igualdad, es decir, que, de manera voluntaria, implementan medidas dirigidas al fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la eliminación de la brecha salarial. Recientemente se han publicado las nuevas distinciones de 2023, un total de once, lo que supone que ya hay 217 empresas y entidades con esta calificación. En segundo lugar, contamos con las denominadas "Empresas de Castilla y León comprometidas con la igualdad", un proyecto mediante el cual se firman protocolos de actuación con las compañías de la Comunidad para trabajar en políticas de igualdad y prevención de la violencia de género el ámbito del empleo. Con el fomento de la igualdad en la empresa se persigue la ruptura de los techos de cristal y avanzar en la conciliación. No es sólo una cuestión ética, sino también estratégica, un factor de competitividad empresarial. Tenemos firmados protocolos con compañías muy importantes de la Comunidad. En el caso de Zamora, por ejemplo, con Caja Rural o Leche Gaza.

Referentes

–¿Todavía se debe pensar en referentes para los jóvenes?

–Por supuesto, para que si una mujer ha llegado a esos puestos de responsabilidad, las nuevas generaciones de nuestra sociedad digan que también pueden. Es paradójico. Yo soy ingeniero de caminos y, en mi época, pocas mujeres estudiábamos esa carrera. Pero si miramos los datos de hoy día, el número es inferior a las que estábamos ahí hace 30 años. Hay que animar a las chicas a que se matriculen en las carreras científicas, técnicas, de matemáticas, porque tienen mucho futuro. Como decíamos al principio, la sociedad no puede permitirse perder el 50 % del talento. Para ahondar en esta línea, desarrollamos el Programa "STEM Talent Girl", que en los últimos años hemos ido fomentando y potenciando. En la edición previa participaron 652 alumnas en 202 centros educativos de las nueve provincias, de la que tomaron parte 760 mujeres mentoras y 62 instituciones y empresas colaboradoras.

–¿Es más complicada esta igualdad en el mundo rural?

–El mundo rural y el urbano tienen características diferentes, sobre todo, en el día a día, en el ritmo de la vida y en los distintos empleos que existen en cada uno de ellos. No me atrevería a decir en cuál de los dos es más fácil conseguir la igualdad, precisamente por las diferencias que hay entre los dos ámbitos. Lo que tengo claro es que hay que seguir trabajando, seguir persiguiendo esta igualdad, tanto en los municipios como en las ciudades.

La necesaria corresponsabilidad

–¿Esa igualdad debe pasar por la corresponsabilidad en casa, por ejemplo?

–Por supuesto, pero no sólo por ahí. La corresponsabilidad debe manifestarse en todos los ámbitos de la vida. Hasta ahora, siempre que hablamos de medidas de conciliación, se nos viene la imagen de la mujer, porque suele ser la que cuida de los hijos y de las personas mayores y dependientes a su cargo. Por ello, hay que seguir avanzando hacia la corresponsabilidad. Y poner medidas encima de la mesa para que así sea. Por ejemplo, ya que hablamos del ámbito rural y del ámbito urbano, debo señalar nuestro programa "Conciliamos", extendido a todo el territorio de la Comunidad. Si nos centramos de manera concreta en el medio rural, contamos con el programa "Crecemos", diseñado específicamente para pequeños municipios que no cuenten con recursos públicos o privados a la hora de atender a niños de 0 a 3 años. También debo destacar la última medida que pusimos en marcha, que ha tenido mucho éxito. Se trata del "Bono Concilia", que supone el otorgamiento directo de 750 euros a las familias en las que los progenitores trabajen, para ayudarlas con los gastos bien de centros para conciliar o de cuidadores en sus propios domicilios. Tenemos que avanzar hacia esa corresponsabilidad, que no significa otra cosa que compartir.

–¿Es una labor de todos, no solo de las administraciones públicas, para que sea efectiva esa igualdad?

–Claro, pero primero tenemos que empezar por las personas, para que tanto hombres como mujeres creamos en esa igualdad y, a partir de ahí, seguir por los ámbitos familiar, profesional y el de las administraciones públicas. Todos nos tenemos que implicar para conseguir esa igualdad real.