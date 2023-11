CaixaBank será uno de los patrocinadores del evento eWoman, que se celebra este 23 de noviembre en el Consejo Consultivo, organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Milvia Garfia será la representante de la entidad financiera e impartirá una conferencia para analizar el papel de la mujer en el ámbito bancario.

–¿La banca sigue siendo un sector eminentemente masculino en cargos de responsabilidad?

–Es alentador reconocer el progreso en el avance de la igualdad de género en puestos directivos en el sector bancario en la última década. Sin embargo, aún hay áreas de oportunidad, especialmente en la promoción de la especialización de mujeres en determinados roles. La continuidad de estos esfuerzos contribuirá a una mayor equidad y diversidad en el ámbito financiero. CaixaBank es un referente en el sector, ya que cuenta con un 42,9% de mujeres en posiciones directivas y con un 40% de mujeres en el Consejo de Administración.

–¿Cómo considera que ha avanzado la mujer en su sector?

–Destacaría los avances significativos que hemos logrado en la inclusión y representación de mujeres en roles clave. Aunque aún enfrentamos desafíos, observo un cambio positivo hacia la equidad de género, con más oportunidades y reconocimiento para las mujeres en la toma de decisiones. Este progreso refleja un compromiso con la diversidad y la creación de un entorno más inclusivo en el sector financiero, partiendo siempre de la base de la meritocracia.

Experiencia profesional

–¿Cuál ha sido su experiencia durante su carrera profesional, ha tenido que demostrar más por ser mujer?

–He notado una evolución positiva. Al inicio de mi trayectoria, he sentido en ocasiones que tenía que esforzarme más para obtener la misma confianza que se otorgaría automáticamente a colegas masculinos. Sin embargo, tras 17 años en CaixaBank, he observado un cambio relevante en cómo nos percibe el mercado laboral a las mujeres, valorando nuestro desempeño social y profesional. Aunque persisten desafíos, hay una tendencia positiva hacia una mayor igualdad de género, lo cual es motivador para las nuevas generaciones y refleja un progreso necesario en la dirección correcta

– ¿Y usted ya siente que ha disfrutado de una mayor igualdad que las compañeras que entraron a formar parte de este sector hace más años?

–En mi experiencia, he observado un avance considerable hacia una mayor igualdad en comparación con épocas anteriores. La innovación continua en diversos aspectos ha sido clave para este progreso, creando un entorno más inclusivo y equitativo para las mujeres que forman parte del sistema financiero en la actualidad.

Plan de Igualdad

–¿Tiene CaixaBank algún plan de igualdad para los trabajadores y trabajadoras?

–En CaixaBank contamos con un plan de igualdad para fomentar los principios de igualdad de oportunidades y diversidad de los equipos de trabajo, potenciar la presencia de mujeres en posiciones directivas y reforzar las medidas de conciliación de la vida personal y profesional. Incluye, por ejemplo, la perspectiva de género en los programas de desarrollo directivo y en los procesos de selección y formación, fomenta el teletrabajo y la flexibilidad. También contamos con el programa de diversidad Wengage, un proyecto transversal desarrollado por personas de todos los ámbitos de la entidad, basado en la meritocracia y en la promoción en igualdad de oportunidades, que trabaja para fomentar y visualizar la diversidad en todas sus dimensiones: de género, funcional, generacional, LGBTI, cultural... Wengage incluye medidas internas para involucrar y sensibilizar a todas las personas sobre el valor de la diversidad, para fomentar la flexibilidad y la conciliación y para reforzar el rol de la mujer, con ternas en los procesos de promoción interna o los planes de mentoring femenino. En el ámbito externo, Wengage también desarrolla iniciativas para los clientes y la sociedad, basándose en impulsar la diversidad en cuatro ámbitos de actuación: liderazgo y emprendimiento, con la organización de diferentes premios y reconocimientos al liderazgo femenino empresarial, como el Premio Mujer Empresaria o Premio A Mujer Profesional Autónoma; innovación y educación con el reconocimiento WONNOW a la excelencia académica a mujeres en el ámbito STEM; también deporte, a través del patrocinio de la selección femenina de baloncesto, y sin olvidar el entorno rural, con la cátedra AgroBank: Mujer, empresa y medio rural, o el estudio de la brecha de género en el sector agrario de Closingap.

–¿Cree que es importante incentivar a las nuevas generaciones para que vean que ellas pueden llegar a donde quieran, sin importar el género?

–Como mujer directiva en el ámbito financiero, considero fundamental incentivar a las nuevas generaciones a creer en su capacidad para llegar a dónde deseen, independientemente de su género. No se trata solamente de que las organizaciones tengan políticas igualitarias, que, por supuesto, es primordial, sino que seamos capaces de trasladar a las nuevas generaciones las ganas de avanzar profesionalmente y la eliminación de barreras autoimpuestas. Es fundamental que sean capaces de tomar sus propias decisiones y tengan sus propias expectativas de futuro en las que trabajar y esforzarse. Para ello, es muy importante transmitir estos valores en la fase educativa, desde el ejemplo y la experiencia, para que sirva de inspiración a los jóvenes. Debemos hacer entender que el género no es lo importante para alcanzar o no aquello que quieres, sino la formación, el esfuerzo o la actitud, entre otras; si dejas que eso te bloquee, entonces el problema, en muchas ocasiones, sólo será tuyo.

La experiencia del mentoring

–Ha participado en dos procesos de mentoring de género, ¿cuál ha sido su experiencia?

–Increíblemente positiva. Tanto como mentora y mentee, he encontrado que este enfoque proporciona un espacio valioso para compartir experiencias, reflexionar y crecer a nivel personal y profesional. Poder hablar en un entorno de confidencialidad con otra mujer que ha enfrentado desafíos similares en equipos mayoritariamente masculinos ha enriquecido profundamente los objetivos y problemas abordados.

–¿En qué beneficia ese tipo de procesos a los participantes?

–Tienen la oportunidad de ampliar y mejorar su visión, tanto a nivel personal como profesional, fortaleciendo así su autoliderazgo. La práctica de la escucha activa contribuye a perfeccionar una habilidad fundamental: la comunicación. La reflexión continua durante todo el proceso, tanto para mentoras como para mentees, brinda beneficios sustanciales. Se aprende de errores pasados, se encuentran nuevas soluciones y se dedica tiempo a analizar tanto los logros como las áreas que necesitan cambio. En resumen, el mentoring se convierte en una travesía enriquecedora que impulsa el crecimiento y el desarrollo integral.

Visibilizar el papel femenino

–¿También es importante todavía desarrollar eventos como eWoman?

–En mi opinión, eventos como eWoman son parte de la necesidad de visibilizar el actual papel de la mujer en el mercado laboral y, por tanto, espacios de gran valor, por su capacidad inspiradora y a la vez real, en la que se muestran entrelazadas las trayectorias profesionales y personales, conjugando temas como la igualdad y la conciliación.