Mónica del Castillo es directora del Área de Recursos Humanos del Grupo Audens, la empresa propietaria de la fábrica Freigel de Roales del Pan. Ella será una de las ponentes en la gala de los premios eWoman Zamora 2022, que se celebrará el jueves a las 10 horas en el Consejo Consultivo de Castilla y León.

–¿Cuál ha sido su trayectoria profesional hasta alcanzar esta responsabilidad en el grupo Audens?

–En el año 94 comencé mi trayectoria profesional, que se ha desarrollado siempre en el ámbito de los recursos humanos. Desde el 98 he estado en posiciones directivas tanto en empresas nacionales como multinacionales y en sectores muy diversos: industrial, sanitario, gran consumo, farmacéutico, etc. En enero de 2017 me incorporé en el Grupo Audens, que tenía un proyecto que me enamoró.

–¿Qué le enamoró del Grupo Audens?

–La pasión con la que se realiza todo dentro del grupo. Entras en la empresa y ves a la gente absolutamente ilusionada con lo que hace. Me entusiasmó la filosofía del “Compromiso Audens” y el perfil humano de las personas que conocí durante el proceso de selección.

–¿En qué consiste ese Compromiso Audens?

Es el Compromiso con lo bueno, en el que tenemos en cuenta todos los grupos con los que interactuamos: personas trabajadoras, clientes, proveedores, accionistas y Sociedad. Nuestro Compromiso es conseguir una cadena agroalimentaria sostenible, desde el origen de la materia prima, pasando por el proceso de fabricación, la distribución del producto y su llegada al consumidor. A la hora de seleccionar la materia prima nos aseguramos de que cumpla nuestros estándares de calidad y seguridad alimentaria y fomentamos la utilización de productos de kilómetro 0. Por ejemplo, el pollo que utilizamos en la fábrica de Roales del Pan se cría en granjas de la Comunidad de Castilla y León. Además, intentamos ayudar a nuestros proveedores a mejorar sus procesos, siempre con el objetivo de crecer conjuntamente. También nos implicamos en el territorio donde estamos implantados, ayudando a crecer la economía al generar oportunidades laborales y colaborando con entidades sociales, como pueden ser la Cruz Roja de Zamora o el Banco de Alimentos.

–¿Y dentro de sus fábricas, qué supone este Compromiso Audens?

–En lo que respecta al proceso de fabricación, desde 2016 venimos desarrollando un proyecto de mejora continua con el objetivo de garantizar la excelencia en todos los centros productivos asegurando la estandarización de los procesos, y cuidando al máximo la calidad y seguridad alimentaria, algo que está muy integrado en la manera de trabajar de todas las personas de la empresa. Por otro lado, tenemos un compromiso con la sostenibilidad ambiental a través de nuestro programa “Alimentamos un futuro sostenible”. Casi toda la electricidad que empleamos procede de fuentes renovables. En Roales del Pan instalamos un parque fotovoltaico de grandes dimensiones para el funcionamiento de la planta. En cuanto a la distribución, uno de los retos que nos proponemos es reducir las emisiones de CO2. Una de las medidas que hemos puesto en marcha es utilizar toda la capacidad de los camiones evitando viajes innecesarios. Actualmente estamos renovando la flota de vehículos con criterios de sostenibilidad.

–¿Y en la relación de Audens con el consumidor?

–Por último, en lo que atañe al consumidor, buscamos el bienestar de las personas. De forma coherente con nuestros Valores cuidamos su salud reduciendo la cantidad de sal en nuestros productos, de grasas trans, eliminando aditivos; en definitiva, buscando un equilibrio entre cuidar la salud y no renunciar al sabor. Tenemos un área de I+D+i trabajando permanentemente en ello.

–¿Cómo se implica a los trabajadores en esta filosofía?

–Cuando me incorporé al área de recursos humanos lo primero que hicimos el Comité de Dirección fue definir los valores en los que se basan nuestras políticas y que se retroalimentan con el Compromiso: la mejora continua, la orientación a las personas, la ética y la pasión. Hemos formado en los valores y los principios de conducta asociados a los 800 trabajadores de la empresa. Hicimos una encuesta para conocer la percepción de las personas sobre el grado de cumplimiento de cada uno de los valores. Realizamos grupos de trabajo para detectar oportunidades de mejora y establecer planes de acción que desarrollaremos hasta 2025, y a finales de ese año haremos una nueva encuesta para conocer la evolución. Cada vez que se incorporan personas nuevas también las formamos en estos valores. Hacemos lo posible por conseguir que las personas trabajadoras se sientan protagonistas de lo que hacen a través de nuestro proyecto de mejora continua y a través de actividades como las visitas de familiares a los centros de trabajo, que hemos comenzado a realizar en algunas de nuestras plantas y que tenemos previsto extender a todas ellas.

–La planta de Roales del Pan crea empleo en el medio rural, una gran parte de mismo es empleo femenino, a pesar de que en general las mujeres no suelen abundar en las industrias.

–La planta de Roales del Pan, además de los 239 empleos directos también genera indirectamente empleos en la provincia de Zamora. Por ejemplo, en la empresa avícola que nos abastece de carne de pollo trabajaban alrededor de 25 personas hace unos cinco años y ahora son más de 100. Nosotros hemos contribuido a ese crecimiento.

–¿Qué peso tienen las mujeres en el conjunto del grupo Audens?

–En cuanto a la igualdad, la plantilla del grupo tiene aproximadamente un 50% de hombres y mujeres. En el Comité de Dirección hay tres direcciones de área y dos de ellas están ocupadas por mujeres. Fomentamos la igualdad desde el punto de vista de género, pero también desde el punto de vista de la diversidad. Tenemos trabajando personas de 16 nacionalidades diferentes, potenciamos la incorporación de personas de todas las edades; recientemente han entrado dos personas cercanas a los 60 años en posiciones diferentes: una en posición de gestión y otra como operario de producción. También potenciamos la contratación de mujeres en puestos de mando, recientemente hemos incorporado una jefa de sección en la planta de Roales y otra en la planta de Granollers, así como en áreas tecnológicas donde normalmente están poco representadas; este mismo mes incorporaremos una mujer en el departamento de TIC.

–Lleva muchos años en distintos puestos de dirección, ¿ha encontrado mayores obstáculos que sus compañeros varones para que se la valore profesionalmente?

–Sinceramente me siento muy afortunada de haber estado en buenas empresas donde ser mujer no ha supuesto un inconveniente. En todas las empresas me he sentido tratada igual que mis compañeros hombres. Obviamente hay mucho por hacer porque he conocido mujeres que han vivido situaciones muy diferentes, pero en mi caso concreto no ha sido así.

–¿Cree que el parón profesional que se ven obligadas a hacer en su carrera las mujeres cuando son madres hoy en día aún supone un freno en sus carreras?

–Depende mucho de la empresa en la que trabaje la mujer. Si una empresa tiene valores relacionados con la ética y la orientación a las personas, y realmente hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, esto no debería ser un problema. Estoy convencida de que en este tipo de empresas no lo es. Animo a todas las personas a que cuando se deciden a entrar en una empresa se aseguren de que sea una compañía que cuide a las personas; pasamos muchas horas de nuestra vida en el trabajo.

–¿Cómo procura su departamento fomentar la igualdad dentro de Audens?

–Integramos los valores en las políticas del grupo y por tanto, también en las de recursos humanos. Para promover la conciliación facilitamos el teletrabajo, tenemos una política de flexibilidad horaria, fomentamos las reuniones virtuales siempre que es posible, evitamos que las reuniones se pongan en horas tardías... Actualmente estamos preparando una formación de reuniones eficaces que potencia aún más estos aspectos. Tenemos un plan de desarrollo de competencias profesionales para fomentar la promoción interna a puestos de mando; cuando las personas cumplen los requerimientos del puesto potenciamos que se promocione el género menos representado. En la contratación, además de la formación y experiencia profesional, tenemos muy presentes los valores de la persona. No podemos saber cómo actúa una persona en su vida diaria pero sí en el momento en que pasa por la puerta de la empresa. Las relaciones laborales las basamos en la honestidad y la mutua confianza; siempre hay un punto de encuentro posible entre las necesidades de la empresa y las expectativas de la persona.

–¿Cómo valora el papel que pueden jugar unos premios como eWoman Zamora?

–Dan visibilidad a las mujeres. Es importante que se hable de igualdad porque eso conseguirá que estemos más sensibilizados, tanto hombres como mujeres, sobre la necesidad de seguir caminando en la dirección correcta. Me parece una iniciativa fantástica de este periódico.