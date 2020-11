Tres ponentes y cinco galardonadas serán las protagonistas del evento eWoman Zamora 2020 que se celebrará el próximo 19 de noviembre. La jornada, que este año tendrá formato online debido a la pandemia, pondrá de relevancia el éxito de la mujer y el talento femenino, en una iniciativa organizada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Zamora, Caja Rural de Zamora, Iberdrola y Aquona.

En esta entrevista, el diputado del área de Política Social, Familia e Igualdad, Ramiro Silva Monterrubio, explica por qué apoya la institución provincial este acto de reconocimiento al talento femenino y las políticas que desarrolla la Diputación en apoyo de la mujer y de la igualdad.

Nacido en Zamora, maestro en la especialidad de Educación Primaria y alcalde del municipio zamorano de Asturianos, Ramiro Silva anima a los zamoranos a no perderse una jornada en la que se entregarán los Premios eWoman 2020 en las categorías de Negocio Online, Trayectoria Profesional, Mérito Deportivo, Mujer Rural y Mujer Emprendedora.

-La Diputación de Zamora apoya este año también el evento eWoman Zamora, ¿por qué colabora la institución provincial con esta iniciativa?

-Desde el equipo de Gobierno de la Diputación de Zamora y más concretamente desde el área de Política Social, Familia e Igualdad, como no podía ser de otro modo, apoyamos todo tipo de iniciativas que tengan que ver con la igualdad de la mujer en todas las facetas de la vida y este evento pretende poner en valor precisamente eso.

-¿Qué le parece este evento que trata de poner de relevancia el talento femenino?

-Nos parece que es algo que hay que seguir manteniendo y potenciando, como todo evento cuyo objetivo sea precisamente realzar y poner en valor el esfuerzo de las personas para conseguir sus metas y objetivos y que a la vez dichos logros sean en beneficio de la sociedad.

-¿Cree que un acto así, con ponencias y una entrega de premios, puede inspirar a mujeres de la provincia a emprender o poner en marcha nuevas iniciativas?

-Por supuesto que sí me consta que hay muchas mujeres que tienen muy buenos proyectos que no se atreven a poner en marcha por diferentes motivos, pero al ver como otras mujeres han triunfado en sus metas, estoy seguro de que servirá como acicate para que las lleven a efecto, sobre todo, iniciativas en el mundo rural que servirían a la vez para frenar la sangría poblacional que venimos padeciendo y que no parece tocar fondo.

-¿De qué forma ayuda la Diputación de Zamora a las mujeres de la provincia?

-Desde varias áreas de la Diputación existen convocatorias de subvenciones en diversos ámbitos, desde cursos de formación como ayudas económicas para ayudar a la mujer a desarrollar sus proyectos en el medio rural, que es el ámbito de actuación de las diputaciones. Concretamente, desde el área de Desarrollo Económico se están llevando a cabo varias iniciativas de este tipo.

-¿Hay alguna medida o programa nuevo que vaya a poner en marcha la institución en favor de la igualdad o de las mujeres?

-Desde el área de Bienestar Social, Familia e Igualdad que dirijo estamos poniendo en marcha varios proyectos en colaboración con la Consejería de Familia e Igualdad de la Junta de Castilla y León. Se denomina punto de violeta virtual y es algo completamente novedoso. Hemos contratado a una agente de Igualdad para desarrollar todo tipo de iniciativas encaminadas a lograr la igualdad. Del mismo modo, tenemos convenios con diversas asociaciones de mujeres de la provincia para ayudarles a que puedan desarrollar sus proyectos en favor de la igualdad.

-¿Cree que las mujeres se encuentran con más dificultades en su carrera profesional por el hecho de ser mujeres?

-En la actualidad estamos viendo como el trabajo que se ha desarrollado desde distintos niveles ha conseguido paliar esa gran diferencia que existía entre hombre y mujer a la hora de acceder a un mismo puesto de trabajo. Hoy si nos fijamos en diferentes estudios, esa igualdad es plena en la gran mayoría de los sectores de trabajo y aunque todavía se aprecia cierta diferencia, todo indica que cada vez nos vamos acercando más a la plena igualdad.

-¿Qué supone la presencia de la mujer en el medio rural de una provincia como Zamora?

-En una provincia tan envejecida como la nuestra, la presencia de la mujer en el medio rural es uno de los pilares que puede ayudar a mantener la actividad en nuestros pueblos, los cuales nos ofrecen un amplio abanico de posibilidades para poder desarrollar proyectos y, a la vez, dar vida a esas localidades que en la mayoría de los casos, de seguir la tendencia actual, estarían abocadas a desaparecer en un horizonte próximo.

-¿Animaría a los zamoranos a asistir a esta jornada online que se celebrará el próximo jueves?

-Por supuesto que les animo, es más, si me admiten un consejo, les animaría a que lo hicieran para que vean cómo se pueden cumplir las metas que las personas se han marcado en la vida y, a la vez, les puede servir de modelo para poner en marcha los proyectos que todos tenemos en mente y que nos permitirían trabajar en lo que siempre hemos querido y más aún si es en nuestra provincia.